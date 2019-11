Grand angle : Rendez-vous le 25 novembre

Dans le dossier syrien, l’espoir — après les réunions menées sous l’égide de l’ONU à Genève ou parrainées par la Russie, l’Iran et la Turquie, qui, elles, se déroulent dans la capitale du Kazakhstan, Astana, rebaptisée Noursoultan, allant aboutir à des avancées concrètes à l’effet de tourner la page de ce conflit meurtrier — était systématiquement déçu, dès les premières heures des discussions. Les acteurs syriens ne parvenaient pas, pour diverses raisons, dont certaines indépendantes de leur propre volonté, à surmonter leurs divergences. Les quelques progrès enregistrés étaient insuffisants pour espérer un proche épilogue de ce conflit qui a causé la mort de quelque 37.000 syriens et mis sur la route de l’exil des millions d’autres. En fait, tous les spécialistes de ce dossier étaient persuadés que c’est sur le terrain militaire que l’issue de ce conflit allait être tranchée. Il semble qu’ils ont eu raison. Depuis que les forces armées du régime de Bachar el-Assad contrôlent environ 60% du pays et se sont déployées récemment dans les anciennes zones kurdes, dans le nord-est, à la suite de l'offensive turque, il était évident que la donne allait changer et qu’en face, l’opposition allait revoir sa stratégie. Une lecture qui s’est confirmée avec la tenue des discussions cette semaine à Genève sur la Constitution syrienne. Elles s'étaient déroulées « mieux que prévu », a déclaré l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, qui donnait l’impression d’être le premier surpris. Dans la foulée et certainement pour ne pas briser la dynamique constatée à Genève, il a annoncé un nouveau round le 25 novembre. Conscient certainement que le contexte a évolué et qu’elle n’était plus en position d’imposer son point de vue , l'opposition, par la voix de son chef de délégation, Hadi Albahra, a reconnu que les discussions n'ont «pas été faciles». «Nous avons tous dû être raisonnables et surmonter nos différences», a-t-il dit. Et c’est tant mieux. Du reste, n’était-ce pas là l’appel que n’ont eu de cesse de lancer certains pays frères depuis le début. C'est-à-dire depuis 2011. Et si cet appel du cœur avait été entendu en son temps, force est de croire que la Syrie et le peuple syrien se seraient épargnés bien des souffrances. Faut-il juste rappeler que le premier plan de règlement politique du conflit a été adopté par les grandes puissances le 30 juin 2012 à Genève.

Nadia K.