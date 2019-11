Crise au Chili : Le président Pinera propose des modifications de la Constitution

Le président chilien, Sebastian Pinera, a annoncé préparer un projet de modification de la Constitution, promulguée sous la dictature d'Augusto Pinochet (1973-1990), une revendication des manifestants qui protestent depuis trois semaines contre la politique du gouvernement. "Je crois que des changements de la Constitution sont légitimes et nous allons en discuter. En conséquence, nous préparons un projet de modification de la Constitution", a déclaré le président dans une interview publiée par le quotidien El Mercurio. Parmi les modifications envisagées figurent "une meilleure définition des droits de la personne et les modalités pour faire respecter" ces droits. Les amendements prévus précisent également "les obligations de l'Etat" et établissent "de meilleurs mécanismes de participation" citoyenne, a ajouté le président.