Brésil : Lula, le retour

De la métallurgie aux destinées d’un pays, de la prison à liberté, la fabuleuse trajectoire de Luiz Inacio Lula da Silva n’a rien de semblable. Adulé, honnis, l’ex-président brésilien, ne laisse, en tout cas, personne indifférent. Son ascension n’a d’égal que sa volonté de reconquérir les cimes d’une hiérarchie qui l’a vu dégringoler à une vitesse vertigineuse. L’homme au destin fabuleux et tumultueux vient d’être remis en liberté après un peu plus d’une année et demie de séquestration sans pour autant se désarmer. A peine sorti de sa cellule du siège de la Police fédérale de Curitiba (sud), il compte reprendre son bâton de pèlerin pour prêcher la bonne parole politique et revigorer ses militants. Lula da Silva a été libéré grâce à un arrêt de la Cour suprême du Brésil qui affecte près de 5.000 détenus. Acclamé, une fois le pied dehors, par une marée rouge de milliers de militants et sympathisants de gauche, il a promis de "continuer à lutter" pour le peuple brésilien. Emprisonné depuis avril 2018 pour corruption et blanchiment, Lula, 74 ans, avait dû renoncer à son rêve de se présenter à un troisième mandat présidentiel en 2018. Il avait laissé la voie à l'arrivée au pouvoir du député d'extrême droite Jair Bolsonaro, dont il a fustigé la politique de précarisation des Brésiliens, vendredi. Un revers d'autant plus amer que, huit ans après son départ du pouvoir avec un taux record de 87% d'opinions favorables, le chef historique du Parti des Travailleurs (PT) était donné grand favori. Se disant victime d'un complot politique, Lula s’est vu vaincu par la machine judiciaire. Même blanchi et enfin libre, cela ne lavera pas son honneur. Lula avait été rattrapé par les méandres de l'enquête sur le plus grand scandale de corruption de l'Histoire du Brésil, "Lavage express", sur un gigantesque réseau de pots-de-vin autour de la compagnie publique pétrolière Petrobras. Son ennemi intime, le juge anticorruption Sergio Moro, l'avait condamné en 2017 à neuf ans et demi de prison pour avoir obtenu un triplex en bord de mer d'une entreprise de bâtiment en échange de contrats publics. Une peine ensuite réduite à huit ans et dix mois. Depuis, le juge Moro est devenu le ministre de la Justice de Jair Bolsonaro. Et des soupçons de connivence avec les procureurs, pour accabler Lula, pèsent contre lui. Ceux qui ont tablé sur son « pourrissement » dans sa petite cellule doivent avoir un goût amer en bouche. L’ex-président brésilien demeure, dans la conscience collective, "près du peuple" et est resté très aimé, surtout dans les régions pauvres du Nord-est. Mais il est aussi farouchement détesté par une partie de la population pour qui il est l'incarnation de la corruption. C'est sur la haine du PT que Jair Bolsonaro a notamment bâti sa victoire électorale. A présent, pour le nouvel homme fort du Brésil, les nuits seront loin d’être paisibles. Le nouveau spectre arpente déjà les arcanes du Palais de l'Aurore.

M. T.