Rugby à VII : Tournoi arabe : L’Algérie termine à la 4e place

La sélection algérienne de rugby à VII a terminé à la 4e place du tournoi arabe de la discipline, après sa défaite face à son homologue émiratie sur le score de 5-0, en match de classement disputé samedi à Amman (Jordanie). La 5e édition du tournoi arabe a été remportée par la Jordanie devant l'Egypte à l'essai en or après prolongation (temps réglementaire : 14-14). Le Directeur technique de la Fédération algérienne de rugby, Mohamed Sahraoui, s'est dit satisfait du rendement du VII national, estimant que la participation algérienne a été "positive". "C'est notre deuxième participation au tournoi arabe, où nous avons évolué devant des adversaires chevronnés qui possèdent une grande expérience. Nous sommes satisfaits du rendement de l'équipe, vu que nous avons composé l'équipe en une semaine", a déclaré Sahraoui à l'APS. "Nous avons un groupe de jeunes joueurs possédant de grandes qualités. Nous allons continuer à travailler pour faire progresser cette équipe en manque d'expérience, à travers l'organisation d'un stage le mois prochain à Alger et en participant à des tournois pour se frotter à des équipes de haut niveau", a-t-il ajouté. Avant de prendre part à cette 5e édition du tournoi arabe de rugby à VII, la sélection algérienne a effectué un court stage de préparation à Alger, sous la conduite de Mohamed Sahraoui. Cinq pays ont pris part à la compétition. Il s'agit de l'Algérie, la Jordanie, des Emirats arabes unis, l'Egypte et la Palestine qui se sont affrontés sous forme d'un mini championnat.