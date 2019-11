2019 de futsal pour sourds : Victoire de l’Algérie devant l’Italie (5-4)

La sélection algérienne (Messieurs) de futsal pour sourds s'est imposée samedi devant son homologue italienne sur le score (5-4) pour le compte de la première journée du groupe B de la 4e édition du Championnat du monde, qui se dispute à Winterthur (Suisse). Les Algériens affronteront dimanche 10 novembre la Thaïlande (2e journée), avant de défier le Belarus (3e journée) le 11 du même mois.

Le Groupe A est composé de la Suisse, l'Espagne, la Croatie et le Cameroun, alors que le Groupe C, regroupe la Russie, le Japon, la Pologne et le Brésil. Pour sa part, le Groupe D est constitué de : l'Iran, la Suède et l'Argentine Après les rencontres du premier tour, les équipes qualifiées entameront le 13 novembre les quarts de finale qui regrouperont les deux premiers de chacun des quatre groupes.

Les demi-finales et les différents matchs de classement sont programmés pour le 14 novembre, tandis que la journée du 16 sera consacrée aux deux finales (messieurs et dames). Tirée initialement dans le groupe A, aux côtés de l'Espagne, du Danemark et de la Suisse (pays hôte), l'équipe féminine algérienne sera finalement absente.