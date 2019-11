CAF Awards-2019 : Dix Algériens parmi les nominés pour le Onze-type de l’année

Dix footballeurs algériens figurent dans la liste pour composer la meilleure équipe africaine 2019, dont la cérémonie de remise du trophée aura lieu le 7 janvier 2020 à Hurghada (Egypte), a indiqué samedi la Fédération algérienne de football (FAF). Il s'agit de : Raïs M'Bolhi (Gardien/Ettifaq FC), Youcef Atal (Latéral droit/OGC Nice), Faouzi Ghoulam (Latéral gauche/SSC Napoli), Aïssa Mandi (Défenseur central/Bétis Séville), Ismaël Bennacer (Milieu/AC Milan), Sofiane Feghouli (Milieu/Galatasaray), Riyad Mahrez (Milieu/Manchester City), Youcef Belaïli (Milieu/Al Ahli), Baghdad Bounedjah (Attaquant/Al-Sadd SC) et Islam Slimani (Attaquant/AS Monaco). La meilleure équipe africaine 2019 sera issue du vote des joueurs eux-mêmes, selon le principe qui régit le World Best 11. Outre l'élection du Onze-type de l'année, la Confédération africaine de football (CAF) procèdera lors de ladite cérémonie à la remise du trophée du meilleur joueur africain, dont la liste des nommés n'a pas été encore rendue publique, et d'autres distinctions. Bien que champions d'Afrique en titre et évoluant dans des clubs professionnels à l'étranger, les nominés algériens pour l'équipe-type CAF-FIFPro Afrique de l'année seront quand même confrontés à une rude concurrence. Les organisateurs ont en effet retenu plusieurs autres candidats intéressants dans les différents postes. Les résultats seront annoncés le 7 janvier à Hurghada.