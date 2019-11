En prévision des matches face à la Zambie et au Botswana : Belmadi dévoile la liste des 23 joueurs

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a dévoilé hier matin la liste de 23 joueurs concernés par les deux prochaines rencontres à venir de l’EN, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2021 (CAN-2021) prévue au Cameroun, face à la Zambie le 14 novembre à Blida et au Botswana le 18 du même mois à Gaborone. Cette liste, publiée au niveau du site officiel de la par la FAF, est composé de la plupart des joueurs ayant participé à la consécration des Verts lors de la CAN-2019 d’Egypte. Toutefois, elle est marquée par quelques bonnes surprises ! Ainsi, on notera la convocation pour la première fois de trois nouveaux éléments. Il s'agit de Adam Zorgane (Paradou AC), Maxime Spano-Rahou (FC Valenciennes/France), Réda Halaimia (K Beerschot VA/Belgique, ex-MCO). Soit, trois talentueux joueurs qui sont compétitifs, qui se distinguent avec leurs équipes respectives et qui disposent de qualités certaines. Belmadi veut renforcer son groupe et prendre ses devants pour pallier à n’importe quel impondérable de dernière minute. Il veut aussi intégrer progressivement certains éléments qu’il juge capables de le satisfaire à l’avenir. Les convoqués des à présent, c’est leur permettre de bien intégrer le groupe et de s’imprégner de l’état d’esprit qui y règne.



Retour de Soudani et de Belkebla



On note aussi le retour en sélection de l'attaquant Hillel Larbi Soudani (Olympiakos/Grèce), indisponible durant de nombreux mois en raison d’une grave blessure au genou (Rupture des ligaments croisés). Revenu en forme ces derniers temps avec son équipe, l’un des meilleurs buteurs de la sélection en activité avec Islam Slimani, espère réussir son grand retour en équipe d’Algérie. Belmadi en homme de parole, veut accorder à Soudani sa chance, comme il a promis de le faire depuis sa prise en mains de l’EN, avec tous les joueurs qui le méritent. Un point à applaudir pour l’homme providentiel des Verts. Un autre point à signaler, celui lié au retour de Haris Belkebla, écarté de la sélection et privé de CAN-2019 pour des raisons disciplinaires à quelques jours seulement du coup d'envoi de la compétition. Belmadi en homme averti s’est montré pédagogue et fait passer l’intérêt national avant toute autre chose. Au vu des qualités du joueur en question, il était attendu qu’il soit rappelé par Belmadi. Cela d’autant plus qu’il a fait son mea-culpa en présentant ses excuses et en disant ses regrets au peuple algérien dans une lettre émouvante, où pour la énième fois, il a fait part de son attachement à l’Algérie et à son envie de servir l’EN.



Brahimi, Boudaoui et Ouanas : non convoqués



Par ailleurs, il y a une autre surprise de taille. Celle liée à la non convocation de Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC/Qatar). Une question de choix technico-tactique apparemment, du moment qu’il a retenu deux attaquants qui évoluent au même poste que sont Soudani et Belaili. D’autre part, les absences de Hichem Boudaoui (OGC Nice) qui n’est pas aligné depuis par son entraineur Patrick Vieira et Adam Ounas (OGC Nice), de retour de blessure tout récemment, ne constituent pas des surprises. Puisque le sélectionneur national affirme à chaque fois, qu’il ne fera appel qu’aux joueurs les plus compétitifs et les plus en formes du moment, qui cadrent avec sa stratégie de jeu. Il préfère donc leur accorder le temps de retrouver leur forme et leurs marques. Les confrontations face à la Zambie et au Botswana, sont les premiers matchs officiels des Verts depuis leur triomphe à la dernière CAN-2019 disputée en Egypte. Enfin, Djamel Belmadi animera demain matin à 11h à l’auditorium Omar Kezzal au Centre technique national de Sidi Moussa, une conférence de presse en rapport avec les deux prochaines sorties de l’EN. Une zone mixte sera organisée le même jour, soit mardi 12 novembre à 17h30 avant la séance d’entraînement qui sera ouverte également pendant un quart d’heure à l’adresse des photographes et caméramen.

Mohamed-Amine Azzouz

-----------------------------

Liste des 23 joueurs :



Gardiens de but: Rais Mbolhi (Al-Ittifaq/Arabie saoudite), Azzedine Doukha (Al-Raed/Arabie saoudite), Alexandre Oukidja (FC Metz/France)

Défenseurs : Djamel Benlameri (Al-Shabab/Arabie saoudite), Aïssa Mandi (Bétis Séville/ Espagne), Maxime Spano-Rahou (FC Valenciennes/France), Ramy Bensebaïni (Borussia Mönchengladbach/Allemagne), Mehdi Tahrat (Abha/Arabie saoudite), Youcef Atal (Nice/France), Réda Halaimia (K Beerschot VA/Belgique), Ayoub Abdellaoui (FC Sion/Suisse).

Milieux : Haris Belkebla (Stade brestois/France), Adlène Guedioura (Al-Gharafa/Qatar), Ismaïl Bennacer (Milan AC/Italie), Mehdi Abeid (Nantes/France), Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Turquie), Adam Zorgane (Paradou AC)

Attaquants: Ryad Mahrez (Manchester City/Angleterre), Islam Slimani (AS Monaco/France), Andy Delort (Montpellier/France), Hillel Soudani (Olympiakos/Grèce), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/Qatar), Youcef Belaïli (Al-Ahly