Espagne : Benzema et le Real Madrid marchent sur Eibar

Dans la forme de sa carrière, Karim Benzema, auteur de son deuxième doublé en quatre jours, a porté le Real Madrid à Eibar (4-0), mais cela n'a pas suffit pour ravir la première place à Barcelone, vainqueur de Vigo (4-1). Quatre jours après leur large victoire 6-0 contre Galatasaray en Ligue des champions, les Madrilènes ont frôlé la perfection à Eibar, grâce à un but sur penalty de leur capitaine Sergio Ramos (20e), un doublé de l'irrésistible Benzema (17e, 29e s.p.), et un dernier but de Federico Valverde (62e). "Footballistiquement, c'est le meilleur", lâchait Zinédine Zidane au sujet de son attaquant vedette la veille en conférence de presse. Samedi, Karim Benzema, au sommet de sa carrière à 31 ans, lui a encore donné raison.