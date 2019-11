Dans la lucarne : Un mercato qui n’enflamme pas

Le championnat national de Ligue1 est à quelques journées du baisser de rideau de la phase aller. On peut dire que les ambitions se précisent pour certains clubs comme le MCA, le CRB, l'USMA et bien d'autres. Par conséquent, on constate que quelques équipes ont mal débuté le présente exercice, et cela est en train de les pénaliser surtout que l'écart sur les autres équipes est en train de se creuser et de devenir quasi-irrattrapable. En effet, le retard est assez béant et les moyens pour y faire face ne sont pas disponibles. Certes, on essaye courageusement à réduire cet écart, mais pour le moment, c'est un peu peine perdue, eu égard à la qualité des opposants. Ces derniers avaient fait leurs emplettes durant le mercato estival. C'est ce qui les avait avantagés sur les autres clubs en leur permettant une avance qui pourrait être payante en dernier ressort. C'est vrai, pour se refaire une autre santé, il faudra se renforcer durant le mercato hivernal qui s'ouvrira à la mi-décembre jusqu'à la mi-janvier de la nouvelle année. Ce marché se présente un peu comme la panacée qui pourrait aider les mal-classés de se tirer plus ou moins d'affaire. Dans l'absolu, on peut se dire que s'ils ont de l'argent, ils peuvent passer le seuil fatidique leur permettant de rejoindre la partie des équipes qui se porte bien. C'est tout à fait possible. Le problème qui se pose, c'est que la plupart des équipes sont confrontées au manque d'argent, puisque les caisses sont, le moins que l'on puisse dire, vides. D'où le fait qu'elles sont en train de solliciter des entreprises publiques pour renflouer leurs caisses et leur donner un répit certain pour rassurer les joueurs qui pourraient faire leur bonheur. Ce ne sera pas pour demain. D'où le fait que les formations qui vont ramener de "grosses pointures" se comptent sur les doigts d''une seule main. La déception est on ne peut plus grande, même si au final, il n'y aura que deux équipes qui vont rétrograder au lieu de trois comme ce fut le cas par le passé. On entend, çà et là, que certains grosses cylindrées envisagent de faire quelques renforts de qualité au niveau de certains postes où la situation urge. Pour les autres, c'est un peu le calme plat pour le moment. On ne peut pas, se dit-on, recruter de nouveaux joueurs alors que ceux qui sont dans le club ne sont pas payés. Il y a certains, pour ne pas dire la grande majorité d'entre eux, qui essuient parfois un retard de salaire de six mois pour ne pas dire plus. “Faut pas jouer les riches quand on n’a pas le sou”, comme chantait jacques Brel.

Hamid Gharbi