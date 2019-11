Allemagne : L’entraîneur de Cologne, limogé pour mauvais résultats

Le FC Cologne, 17e et avant-dernier de Bundesliga, a annoncé, samedi, le limogeage de son entraîneur, Achim Beierlorzer, au lendemain d'une nouvelle défaite 2-1 à domicile contre Hoffenheim, qui a également provoqué le départ du directeur sportif. Beierlorzer est le deuxième technicien évincé en première division allemande cette saison, après Niko Kovac, le coach du Bayern remercié dimanche dernier. Cologne a perdu vendredi en encaissant un penalty, après décision vidéo, à la 90+8 minute! A la fin du match, le directeur sportif Armin Veh avait déjà annoncé qu'il quittait ses fonctions en accord avec le club. Beierlorzer, âgé de 51 ans, était arrivé en début de saison pour accompagner le grand club rhénan dans son retour en première division, après un an de purgatoire en D2. Mais les onze premières journées ont tourné au calvaire pour Cologne, qui se retrouve en position de relégable avec 7 points seulement, juste derrière Augsbourg (7 pts également) et à deux longueurs de Mayence, le premier non relégable. En attendant le recrutement d'un nouvel entraîneur, l'équipe a été confiée à deux techniciens du club, Andre Pawlak et Manfred Schmid.