Tunisie : Tractations difficiles pour former le prochain gouvernement

Le parti Ennahdha qui a remporté les dernières élections législatives en Tunisie sans obtenir la majorité au Parlement, peine toujours à trouver une personnalité qui dirigera le prochain gouvernement, à quelques jours de l'expiration du délai constitutionnel, mi-novembre en cours. Jusque-là, aucun nom n'a été évoqué publiquement par la première force parlementaire, engagée dans des tractations jugées difficiles en raison du refus de plusieurs partis de composer avec Ennahdha et de désaccords notamment sur le choix du chef du futur cabinet. Pour des partis de l’opposition comme le "Courant démocrate", un chef du gouvernement "nahdaoui" sera automatiquement refusé par la majorité des députés. Dans ce contexte, la choura, organe consultatif du parti Ennahdha, doit se réunir afin de pencher sur la composition de l'exécutif, et décider s'il confie la formation du gouvernement à un membre du parti qui pourrait être son leader actuel, Rached Ghannouchi ou à une personnalité indépendante. « Ennahdha tient à son droit constitutionnel de diriger le gouvernement, on va voir ensemble ce week-end ce qui est envisageable », a indiqué le président de la choura, Abdelkarim Harouni.

Dans la foulée de l'impasse politique, le parti Tahya Tounes a proposé la semaine passée « la formation d'un gouvernement d'intérêt national sur la base d'un programme de réforme nationale œuvrant à la poursuite des grandes réformes et de la guerre contre le terrorisme et la corruption ».

Rédaction Web