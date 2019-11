Fortes pluies et chutes de grêle annoncées, dimanche et lundi

De fortes pluies, parfois orageuses accompagnées localement de chutes de grêle affectent aujourd’hui et demain lundi, plusieurs wilayas du centre, de l'est et de l'ouest du pays, annonce dimanche un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par le Centre national des prévisions météorologiques. Les wilayas concernées sont Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, Mascara, Saida, Sidi Bel Abbès, Relizane et Tiaret, où les cumuls prévus sont entre 20 et 40 mm, atteignant localement 50 mm sur Tlemcen, Ain Témouchent et Sidi Bel Abbès. Dans le centre du pays, sont concernées les wilayas de Tipaza, Ain Defla, Alger, Boumerdès, Blida, Médéa, Bouira et Tizi-Ouzou. A l’est, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Constantine, Mila, Sétif et Bordj Bou Arreridj, Bejaia, Jijel et Skikda.

Rédaction Web