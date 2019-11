Le 10e festival culturel international de danse contemporaine a débuté samedi à Alger

Le 10e Festival culturel international de danse contemporaine (Fcidc) s’est ouvert samedi soir à l’opéra d’Alger avec des prestations conduites par les ballerines et les danseurs d'Algérie, de Russie, invité d'honneur du festival et du Portugal, dans des chorégraphies aux thèmes existentiels, marquées par la finesse du geste et la grâce du mouvement. La compagnie "Arabesque" d’Algérie est intervenue à deux reprises avec ses 18 ballerines, pour présenter deux danses sur les musiques de "Chams El Aâchiya", (patrimoine andalou) et un thème sur une cadence "Zendali" (variante rythmique chaouie), par Raouf Gadjeev. L'ensemble "Raketa" de Russie et le duo "Terratcha Flatland" du Portugal ont enchaîné. Des ensembles de Russie, Mali, Hongrie, Egypte, Maroc, Tunisie, France, Espagne, Portugal, Syrie et Ukraine, prennent part au festival qui se poursuit jusqu’au 13 novembre.

Rédaction Web