CSC 1 - CRB 0 (10e journée – Ligue 1) : La fin de l’invincibilité du CRB

Le CRB a goûté à sa première défaite de la saison, en s’inclinant, hier soir, au stade Hamlaoui de Constantine, face au CSC, sur le score d’un but à zéro, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 .

Cette belle affiche a été arbitrée par Bessiri, en présence d’un nombreux public des deux équipes, notamment les enfants de Cirta qui ont vu évoluer ensemble, pour la première fois de la saison, les deux attaquants Amokrane et Abid. Ces derniers n’ont pas démérité et ont été auteurs d’un beau match, en créant beaucoup d’espaces dans la défense des visiteurs.

Après 20 minutes de supervision, les deux équipes sont entrées dans le vif du sujet, à travers plusieurs nettes occasions de scorer, à l’instar de celle d’Amokrane qui a failli ouvrir la marque à la 22’ pour les locaux, après avoir réussi un amorti poitrine, un enchaînement, puis un tir puissant dévié en corner par Merbah. Le CRB a riposté par le biais de Selmi à la 30’, mais son tir lobé n’a pas été cardé.

Il a fallu attendre la 37e minute, pour que défenseur constantinois Houcine Benayada surprenne tout le monde, y compris le portier Gaya Merbah, en inscrivant l’unique but de la rencontre, sur un coup franc bien tiré en pleine lucarne. Ce but d’anthologie est l’un des plus beaux depuis le début de saison.

De retour des vestiaires, le CRB a pris le dessus et a essayé, coûte que coûte, de rattraper son retard. La réponse a été plus dangereuse de la part des locaux, à travers Nassim Benyettou, auteur d’un magnifique retourné acrobatique qui percute le poteau.

Abdelkader Amrani a incorporé le maestro Amir Sayoud à la place de Tabti, afin de donner du sang neuf au Chabab, mais le travail collectif des joueurs du CSC a fermé toutes les issues au CRB, avec un travail remarquable du milieu défensif Fouad Hadded. Le coach du CRB a joué, à partir de la 74e minute, toutes ses cartes offensives, en procédant à l’entrée en jeu de l’international ivoirien Noël N’Guessan, à la place de Bechou, mais ses efforts ont été vains, lorsque les locaux ont verrouillé le jeu pour profiter des espaces et procéder à des contre-attaques.

Abid rate à la dernière minute, l’occasion de tuer le match, en se retrouvant face au portier algérois. Quelques secondes plus tard, Adil Djabout lance un tir puissant légèrement au- dessus de la barre transversale, quelques secondes après son entrée en jeu.

Le CSC a fait son match plein en démontrant une grande envie de vaincre, avec notamment une rigueur tactique et une stratégie de jeu en un seul bloc.

Kader Bentounès