M. Tebboune dévoile son programme : Réaliser l’aspiration des citoyens pour le changement

Le candidat indépendant à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelmadjid Tebboune, a dévoilé, hier, lors d’une conférence de presse, à l’hôtel El-Djazaïr d’Alger, son programme et son slogan de campagne : «Engagés pour le changement et capables de le réaliser.»

Son programme synthétisé en 54 engagements constitue, pour lui, une référence à une date fondamentale qui est celle du déclenchement de la glorieuse Révolution de Novembre 1954. Tebboune a indiqué que tous les Algériens sont les bienvenus pour contribuer à la réussite de sa campagne «hormis ceux qui n’ont pas la patrie chevillée au corps et ou qui portent atteinte aux constantes nationales».

«Nous sommes nationaliste et novembriste», a-t-il fait savoir avant d’affirmer que s’il est élu à la magistrature suprême, il entreprendra tout pour réaliser les attentes et les aspirations légitimes des citoyens pour un changement global à même de permettre le redressement du pays.

Le candidat a mis en exergue les points importants de son programme. A cet effet, il a indiqué vouloir réviser en profondeur la Constitution pour instaurer une nouvelle République répondant aux aspirations du peuple. Tebboune a également déclaré vouloir «moraliser» la vie politique et publique en instaurant la bonne gouvernance à travers, entre autres, la séparation entre l’argent et la politique et la valorisation des compétences. Il a assuré vouloir augmenter le pouvoir d’achat et proposer un nouveau modèle économique basé sur la diversification de la croissance et l’économie de la connaissance ainsi que renforcer les instruments de solidarité nationale. Abdelmadjid Tebboune veut aussi consacrer les principes d’indépendance de la presse et de la démocratie participative. Le candidat a également abordé la thématique de la fiscalité. A ce propos, il a révélé vouloir supprimer les taxes pour les revenus de moins de 30.000 DA par mois ajoutant que c’est une mesure bien réfléchie et non populiste.

Il prône aussi une politique étrangère dynamique et proactive passant par une diplomatie économique offensive et la protection ainsi que la promotion d’une communauté nationale à l’étranger pleinement impliquée dans le renouveau national.

Tebboune a indiqué que l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale, poursuivra la réalisation des objectifs permanents de modernisation et de professionnalisation des forces armées dans le respect des engagements de l’Algérie et de son attachement à la promotion de la paix et de la sécurité aux niveaux régional et international. Il a aussi exprimé sa volonté de renforcer la sécurité et la défense nationale en promouvant une industrie militaire au service de la sécurité nationale ainsi que du développement économique. Sur un autre registre et en réponse à une question sur des rumeurs colportées par les réseaux sociaux, le candidat a mis en garde contre les graves et dangereux effets des fake news. Il a longuement insisté sur l’importance de la transparence dans la gestion des affaires de l’Etat.

Sami Kaïdi