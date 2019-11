Ouargla et Laghouat : Soutien aux élections

Des citoyens des wilayas d’Ouargla et de Laghouat sont sortis hier pour exprimer leur soutien aux élections présidentielles du 12 décembre prochain, ont constaté les journalistes de l’APS. A Ouargla, des citoyens ont observé sur la place de l’assemblée populaire de la commune du chef-lieu, un sit-in pour exprimer leur soutien à la prochaine présidentielle et à l’Armée, scandant des slogans appelant à l’organisation de la prochaine échéance présidentielle. Ils ont également hissé des banderoles sur lesquelles ont pouvait lire «Ouargla votera», «La stabilité de l’Algérie liée aux présidentielles». A Laghouat, des citoyens ont également exprimé leur soutien aux prochaines présidentielles et à l’ANP à travers un sit-in organisé à la place publique Khemisti de la ville de Laghouat où ils ont scandé «La population de Laghouat pour les présidentielles».