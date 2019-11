Sidi Bel-Abbès : Sensibilisation des citoyens

Des associations s’impliquent pour tenter de convaincre l’opinion sur l’effet de l’élection présidentielle sur la stabilité du pays et la relance de son économie. Des rencontres sont animées régulièrement pour la sensibilisation du citoyen et définir les moyens à mettre en œuvre quant à cette échéance déterminante. «On ne peut rester observateur et se contenter d’un mutisme. On respecte les revendications du mouvement populaire qui représente une partie de la population seulement mais nullement une majorité en quête de stabilité. Nous œuvrerons dans le sens de la mobilisation du citoyen autour de l’importance de ces échéances», confie le responsable d’une association. Pour appuyer sa démarche, il évoque la mise en veilleuse du développement de la wilaya aux besoins énormes.

Le sentiment est aussi partagé par bon nombre d’habitants qui espèrent un dénouement de la crise au gré de l’organisation de l’élection jugée salutaire.

«Il faut élire un président pour défendre les intérêts du pays», indiquent quelques-uns déterminés à accomplir leur devoir. Au niveau de plusieurs localités, des rassemblements ont eu lieu pour soutenir cette opération et afficher leur soutien à l’Armée nationale populaire pour son œuvre de préservation des fondements de la République. «Certains ont la mémoire courte et oublient les positions nobles de cette institution issue du peuple lors de toutes les épreuves douloureuses qu’à traversées la patrie», précise un citoyen, rappelant la noblesse de l’institution au service du pays et du peuple. Sur un autre registre, les représentants des candidats se préparent et se lancent dans une action de proximité à l’effet de mettre en évidence la priorité à accorder à ce rendez-vous. L’impact du scrutin sur le fonctionnement et la gestion de la chose publique est mis en exergue. Tout le monde s’accorde sur la nécessité de réussir l’événement et la réalisation d’un taux élevé de participation. «C’est le premier défi à relever et les candidats doivent proposer des solutions concrètes pour la mobilisation massive de l’électorat», est-il précisé.

Ils s’engagent à animer la campagne et respecter le choix de l’électeur et relèvent la transparence et la neutralité observées dans la préparation des élections.

A. Bellaha