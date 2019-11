RND : Mobilisation à Sétif

A quelques jours de l’ouverture de la campagne électorale, le RND a réuni hier en son siège ses états-majors à l’effet de procéder à un bilan de l’opération collecte des signatures pour son candidat Azzedine Mihoubi et mettre d’ores et déjà en place l’ensemble du dispositif tendant à mobiliser ses troupes pour entamer de la meilleure façon qui soit cette campagne électorale.

Au cours de cette rencontre qui a réuni les coordinateurs du parti au niveau des communes, les membres du conseil de wilaya élargi aux cadres de ce parti, le coordinateur de wilaya Omar Boulifen et le chargé de l’organique Salah Dekhili, vice-président de l’APN, ont saisi cette opportunité pour dire l’impact que sont appelées à produire ces élections présidentielles dans la consolidation de la stabilité du pays et le parachèvement d’institutions fortes à même de l’impulser vers d’autres horizons de progrès et de prospérité.

Dans ce contexte, les deux intervenants ne manqueront pas de dire le contexte dans lequel s’inscrit cette rencontre et rendre en ce mois de Novembre glorieux, un vibrant hommage à l’ANP digne héritière de l’Armée de libération nationale pour le rôle exemplaire déployé dans la préservation du pays, la stabilité de ses institutions et l’unité du peuple que des cercles occultes tentent vainement de déstabiliser.

Le coordinateur de wilaya qui remerciera par ailleurs tous ceux qui ont contribué à la collecte des signatures et mis leur candidat en conformité avec la réglementation en la matière, appellera les militants de ce parti à s’investir dans une proximité à outrance qui dira-t-il sera l’élément fort de la campagne électorale et partant, réunir le maximum de voix pour le candidat Azzedine Mihoubi. «Après 20 ans d’existence, le parti présente pour la première fois son candidat», ajoutera l’intervenant qui appellera les coordinateurs des communes à mettre en place l’ensemble des mécanismes nécessaires au bon déroulement de ces élections.

F. Z.