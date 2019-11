Front El-Moustakbel : Le rôle de la femme en politique

«La femme est née pour aimer sa patrie, la défendre et l’édifier», a déclaré hier à Sétif, Besma Azouar, députée du Front El Moustakbel à l’issue d’une rencontre sur le rôle de la femme dans la promotion de l’activité politique et de la démocratie. Organisée par le bureau de wilaya de ce parti, cette rencontre de proximité qui s’est tenue à la maison de la culture Houari-Boumediène, en présence de membres de la direction nationale et de nombreuses militantes et sympathisantes, a été marquée par des interventions sur le rôle joué par la femme durant la glorieuse Révolution de Novembre et bien avant même, par Lala N’Soummer et bien des héroïnes dont la contribution à la libération de la patrie est plus que jamais gravées dans les mémoires. C’est d’ailleurs à ce titre que plusieurs moudjahidate seront honorées en guise de reconnaissance par les membres du bureau de wilaya à sa tête Dr Allem Ratiba coordinatrice de wilaya qui mettra particulièrement l’accent sur les avancées enregistrées par la gent féminine et les défis qui restent à relever dans la conquête des espaces politiques et de la consolidation du processus démocratique. Elle évoquera l’échéance du 12 décembre et fera état de la place de la femme dans cette dynamique de l’Algérie nouvelle, non sans faire état de la fierté des militantes de ce parti en leur candidat Abdelaziz Belaïd et remerciera tous ceux et celles qui ont participé lors de cette première étape de la collecte de signatures. La députée Besma Azouar abondera dans ce sens et mettra l’accent sur les réalisations et les acquis de la Révolution de Novembre, de toutes ces femmes défiants l’ennemi et le temps pour produire une nation libre et indépendante, un peuple uni qui sait le prix de ces valeurs et ne cédera jamais aux pratiques égoïstes qui n’ont pour finalité que de nous diviser.

F. Zoghbi