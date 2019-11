Candidature de formation en Master : Lancement aujourd’hui de la 2e session

L’opération de candidature à la formation de master sera lancée, aujourd’hui, pour sa deuxième session. L’opération, qui devrait se poursuivre jusqu’au 14 novembre, concernera à la fois les diplômés des établissements universitaires ayant accusé un retard dans l'achèvement de l'année universitaire écoulée, ainsi que ceux qui n'ont pas obtenu de place pédagogique dans leurs établissements, au titre de l'année 2019. C’est ce qu’a annoncé le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dans un récent communiqué.

Le ministère précise également que les établissements concernés procéderont, parallèlement à la sélection de leurs étudiants nouvellement diplômés pour remplir les 80% des places pédagogiques ouvertes au titre de cette nouvelle session de candidature, à la formation de master.

Il convient de rappeler que la première session, qui a concerné les universités qui n'ont pas accusé un retard dans l'achèvement de l'année académique, a permis à ces établissements d'être plus indépendants dans la gestion du quota de 80% consacré à leurs nouveaux diplômés. Une opération qui, selon le ministère, s’est déroulée dans de bonnes conditions et «a débouché sur la sélection de 160.000 demandes de candidature, alors que le quota de 20% a été entamé à partir du 6 octobre dernier, soit juste après achèvement de l'année universitaire 2018-2019 par la majorité d'établissements».

L’organisation de cette 2e session de master au profit des diplômés de certains établissements de l'Enseignement supérieur ayant accusé un retard dans l’achèvement de l’année universitaire a été décidée par le département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dans un souci d'équité et d’égalité des chances.

Idem pour ce qui concerne le concours d’accès au doctorat, dont l’opération devrait s’achever aujourd’hui, 10 novembre. En effet, 84.596 candidats ont été retenus pour passer les épreuves de ce concours, organisé depuis le 19 octobre dernier, mais qui concerne, cette fois, l’ensemble des universités d’Algérie et dans différentes spécialités.

L’organisation de ce concours du troisième cycle de l’Enseignement supérieur, au titre de l’année 2019-2020, a vu près de 1,5 million d’étudiants y postuler durant la période des inscriptions qui s’est étalée du 15 au 23 septembre dernier, sur la plateforme numérique du ministère, via le lien «https://progres.mesrs.dz/webdoctorat».

Ainsi, sur un total de 130.224 inscrits au concours, ce sont donc 84.596 candidats qui ont été admis à passer les épreuves, et ce après études de dossier de chaque étudiant par les équipes de formation chargés d’effectuer cette opération au niveau des établissements universitaires.

Les candidats admis ont été classés en cinq différentes catégories, en fonction des résultats obtenus durant le cursus universitaire, à savoir les 10 premiers pour la catégorie A, les 25 suivants pour la B, les 30 suivants pour la C, les 25 suivants pour la D et enfin les 10 suivants pour la catégorie E. Le ministère a fait savoir qu’un taux de 41% de la «catégorie A» a été admis, au titre de cette nouvelle année universitaire, suivi de 44,7% pour la B, 10% de la C, 2,6% de la D et 0,7% de la E. Pour mener à bien cette opération des traitements des dossiers de candidats au concours d’accès au doctorat, la tutelle a mobilisé plus de 6.400 enseignants chercheurs de rang magistral en qualité de membres des comités de formation doctorante.

L’intérêt accordé au développement de la recherche scientifique en Algérie se traduit par le nombre important de postes ouverts pour le concours de doctorat, au titre de cette année universitaire qui s’élève, faut-il le rappeler, à environ 2.000 postes répartis sur plus de 40 universités, 11 centres universitaires et 16 écoles. Il est a rappeler, dans ce sens, les efforts consentis pour la révision du plan de la formation supérieure, en vue d'actualiser et de diversifier les offres de formation prodiguées par les établissements d'enseignement supérieur, en assurant son adaptation aux évolutions académiques et scientifiques, ainsi qu'aux exigences de l'environnement économique. Pour ce faire, de nouvelles places pédagogiques seront réceptionnées vers la fin décembre prochain. Ce sont, en fait, pas moins de 83.400 places pédagogiques et de 51.370 nouveaux lits qui vont augmenter la capacité d'accueil globale des universités à 1.512.590 places, alors que la capacité fonctionnelle globale d'hébergement s'élèvera, elle, à 658.600 lits.

Kamélia Hadjib