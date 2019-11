M. Benmessaoud, depuis Béchar : « Le tourisme saharien nouvelle vitrine de l’Algérie »

De nos envoyés spéciaux à Beni Abbès : Hichem Hamza et Ikssoulène Nacera

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a réitéré que l'État «ne ménagera aucun effort» pour «accompagner» les artisans algériens, en vue du renforcement de l'économie algérienne, affirmant que les artisans sont appelés à «accompagner» la modernisation du secteur et à «valoriser» le produit du terroir, en «s'inspirant de l'histoire».

S’exprimant, vendredi, depuis Beni Abbès (Béchar), où il a présidé les festivités populaires, religieuses et culturelles de la célébration d’El-Maoulid Ennabaoui, Abdelkader Benmessaoud a mis en exergue le rôle des Chambres d'artisanat qui font la médiation entre la tutelle et l'artisan, précisant que ces chambres ont un rôle «important pour dynamiser» le secteur.

Mettant à profit cette occasion, Il a procédé à la réouverture de l'hôtel Rym, qui relève de la chaîne hôtelière El-Aurassi. L’établissement, d’une capacité de 135 lits et d’une superficie de plus de deux hectares, en sus de sept bungalows, a fait l’objet de travaux de rénovation et d’extension qui ont coûté 1,2 milliard de DA, pris en charge par le fonds d’El-Aurassi (40%) et un crédit bancaire (60%). «Nous encourageons le tourisme, notamment dans les wilayas intérieures, les Hauts-Plateaux et le Sud. Nous commençons à voir des résultats palpables», s’est réjoui le ministre.

Selon l'architecte Hachichi Mohamed Ilyes, l'opération de rénovation a duré 44 mois, soit de mars 2016 à novembre 2019, car l’hôtel Rym était dans un état lamentable, signalant que son ancien hammam a été transformé en salon algérien équipé de meubles et d’autres décors typiques de l'artisanat local et national. Un espace théâtre a été également mis en place. «Un travail de fond a été fait, sans changer les éléments architecturaux de l'hôtel, en s'inspirant de l'aménagement de la ville qui a une carte architecturale particulière», dit-il.

Dans ce cadre, il est indiqué que la réhabilitation de cet édifice touristique a permis une modernisation «globale» de ses différentes structures (112 chambres, dont des suites), en vue de répondre aux besoins de la clientèle et de développer les activités culturelles et artistiques au sein de cette unité hôtelière. De son côté, le président-directeur général de la chaîne hôtelière El-Aurassi (filiale du Groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme) a indiqué que le secteur de l'hôtellerie dans le Sud-Ouest va être renforcé par cette nouvelle structure. «Si les choses tiennent la route comme prévue, ce sera une nouvelle image sur le tourisme, car le but est de faire de cette structure un pôle touristique important pour le tourisme et la promotion de la destination Saoura», a expliqué Abdelkader Lamri, se félicitant des caractéristiques touristiques de cette région, notamment l’hospitalité de ses habitants.

Le ministre a remis le premier prix du concours national de l'artisanat et des métiers 2019 à Walid Abachi d'Alger. Le deuxième prix est revenu à Brahim Bourouba d’Ouargla et le troisième pour Fatiha Tine de Tipasa.

H. H.