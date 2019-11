La SNTF poursuit la mise en œuvre de son plan de développement : Amélioration de la qualité de transport et ouverture de plusieurs lignes

Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de son plan de développement, la Société nationale de transport ferroviaire ne cesse de multiplier les efforts, parachevant ainsi la concrétisation du programme portant modernisation du réseau. En effet, outre l’inauguration récente de nouvelles désertes, la SNTF s’attèle également à la mise en service, sous peu, de voitures de trains plus confortables. C’est le cas par exemple pour les voitures de trains de type Coradia qui viendront en remplacement des voitures des trains classiques sur la ligne Alger-Béjaïa, à partir de demain, dimanche. Un communiqué rendu public par l’entreprise souligne que «le remplacement des voitures actuelles (trains 11 et 16) reliant Alger et Béjaïa par un autorail de type Coradia intervient dans le cadre de la stratégie de la SNTF visant l'amélioration de la qualité du transport». La SNTF met l’accent aussi sur le fait que «ce type de matériel offre toutes les commodités de confort nécessaires aux voyageurs » telles, le conditionnement, le système d'information et la fermeture automatique des portières. De plus, est-il mis en relief, «un espace de restauration est disponible et une gratuité, dans la mesure du possible, est fournie à travers un service de lecture et un petit-déjeuner». Le communiqué invite tout citoyen désireux de bénéficier davantage d’informations à se rapprocher auprès des bureaux de renseignements au niveau des gares concernées ou à consulter le site web ou l'application de la société nationale.



Mise en service, demain, des trains Alger-Bouira, nouvellement réhabilités



L’on s’attend aussi à la mise en service le même jour d’une rame nouvellement réhabilitée ; un remplacement qui concerne, en fait, «les trains 12 et 15 assurant la liaison Alger -Bouira (Aller-retour)», selon les précisions apportées par l’entreprise. Cette nouvelle rame est composée de cinq voitures (places assises) qui offre toutes les commodités qualitatives de standard international, à savoir le conditionnement d'air, un nouveau système d'information des voyageurs et la fermeture automatique des portières, ajoute la même source notant que cette modification s’inscrit dans le cadre de la stratégie visant l'amélioration de la qualité du transport ferroviaire envisagée par la compagnie en faveur des passagers.



Inauguration récente de plusieurs liaisons



Autre bonne nouvelle à annoncer, une liaison ferroviaire reliant Tébessa à Alger sera inaugurée le 20 novembre en cours. «La SNTF a le plaisir d'annoncer au grand public le lancement d'une nouvelle desserte rapprochant les citoyens de la ville de Tébessa à la capitale d'Alger avec des voitures complètement rénovées, comportant des places couchettes et des places assises», souligne la SNTF dans un communiqué, ajoutant que «la mise en circulation inaugurale est prévue à compter du 20 novembre au départ de Tébessa» et que «la SNTF tiendra au courant sa clientèle de toute autre information utile ultérieurement». Il est utile de rappeler ici que le premier voyage du train Coradia, faisant la liaison entre les wilayas d'Annaba et Tébessa avait été inauguré, vers la fin de l’année écoulée. Pas plus tard que le 13 octobre dernier, il a été procédé à l’ouverture d’une nouvelle ligne reliant Alger - Touggourt. Il s’agit d’une nouvelle ligne desservie par un train doté de voitures couchettes «complètement rénovées et répondant aux normes internationales en matière de sécurité, de qualité et de confort». Concernant les jours de circulation des trains sur cette nouvelle ligne, il faut savoir que les départs de Touggourt sont programmés tous les dimanche, mardi et jeudi à 17h30, alors que les départs d'Alger sont programmés les samedi, lundi et mercredi à 18h10. Pour ce qui est des hâltes, des arrêts sont programmés aux stations d'Agha, Boumerdès, Thenia, Bouira, Beni Mensour, Bordj Bou Arreridj, M'sila, Barika, Ain Touta, El Kantara, El Outaya, Biskra, El Meghaier et Djamaa.

En plus de la ligne Alger Touggourt, une autre liaison entre Oran et Mechria avait été faut-il le rappeler, mise en service, fin octobre dernier ; ce qui implique des modifications horaires sur les trains Coradia et couchettes assurant la relation Oran-Béchar et Oran-Saida. Ainsi, le départ de train Coradia de Mecheria vers Oran a lieu à 5h30 pour une arrivée prévue à 9h00. Dans le sens inverse, le départ se fait désormais à 15h30 d'Oran pour une arrivée à 18h55 à Mecheria. Quant à la ligne Béchar-Oran, le départ de la desserte par train Coradia est fixé à 6h15 pour une arrivée à Oran à 13h10. Dans le sens retour, l’heure du départ à partir de la gare d'Oran est à 10h20 pour une arrivée à 17h10.

Concernant cette même relation par train couchette, le départ à Oran a lieu à 20h30 et l'arrivée à 5h00. Concernant le sens Bechar-Oran de cette ligne, le départ est programmé à 20h pour une arrivée à 5h en gare d'Oran. Par ailleurs, le départ du train autorail de la ligne Saida-Oran est prévu à 7h00 pour une arrivée à 9h45 en gare d'Oran. Le train autorail Oran-Saida a un départ prévu à 14h30 pour une arrivée à 17h06 en gare de Saida.



Mise en service du premier train de transport des étudiants universitaires



Autre louable initiative dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de son plan de développement, qui a vu le jour le mois dernier, est celle qui concerne «le premier train de transport des étudiants universitaires» sur la ligne Ain Touta/Fesdis en passant par Batna qui est entré en service.

L’initiative pilote qui a vu son démarrage à Batna, va être généralisée à l’échelle nationale, selon prévisions de la SNTF. A l’occasion de la mise en service de ce train, le Pdg de la SNTF, Yacine Bendjaballah a révélé que les travaux sont en cours pour la réhabilitation de plus de 80 wagons datant de plus de 30 ans en vue de leur exploitation à cet effet. Il avait également assuré oeuvrer à garantir la continuité de cette desserte et à mettre en place toutes les conditions pour en améliorer les prestations, rappelant que la demande d’utilisation de moyen de transport est exprimé depuis 10 ans par les étudiants et leurs parents.

Pour rappel, enfin, la SNTF se fixe l’objectif de transporter à l’horizon 2021, pas moins de 60 millions de voyageurs par an et 17 millions de tonnes de marchandises.

Soraya Guemmouri