Logement promotionnel aidé : Les listes des bénéficiaires connues à la fin de novembre

Les services des APC et des daïras de la wilaya d’Alger ont été chargés d’établir les listes de souscripteurs à la formule du Logement promotionnel aidé (LPA), au plus tard à la fin du mois de novembre en cours.

Une instruction ministérielle a fixé une période entre 21 et 30 jours maximum pour arrêter les premières listes de souscripteurs admis à cette formule, afin d’examiner la possibilité d’augmenter le quota de la wilaya d’Alger limité à 7.000 unités, contre plus de 100.000 demandes enregistrées.

En effet, les Directions de logements et de l’urbanisme ont appelé les présidents des APC et chefs de daïra, à respecter le délai de quatre semaines pour examiner les listes préliminaires et confirmer les noms répondant aux conditions stipulées dans l’arrêté conjoint du ministre de l’Habitat et du ministre de l’Intérieur de l’année 2018.

En parallèle, le ministère de l’habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a instruit les walis de la République pour installer des commissions régionales chargées de valider les listes de bénéficiaires de logements promotionnel aidé. Le ministère a exigé aux walis l’approbation des listes finales avant de régler les aspects financiers et permettre ainsi aux candidats de verser des contributions financières. Selon une source proche du dossier, la publication des listes serait progressive, conformément aux efforts des services compétents, qui œuvrent à recenser la plus grande partie du foncier récupéré après l’éradication des cités précaires. La même source souligne la nécessité de consacrer 350 hectares en dehors du tissu urbain de la capitale afin de permettre d’augmenter le quota de logements qui lui a été réservé.

La même source a indiqué que les wilayas de Blida, Alger et Boumerdès avaient reçu des directives afin de fournir des assiettes devant héberger des programmes de logement «Aadl2» et LPA. Dans le même ordre d'idées, les commissions s'emploient à mettre en œuvre les recommandations du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales et à donner plus de chance aux souscripteurs de l’ancienne formule du Logement participatif (LSP), et la précédente formule LPA lancée en 2011 et 2012, en particulier ceux qui ne pouvaient pas s’inscrire aux programmes AADL de 2013. Pour rappel, les bénéficiaires de cette nouvelle formule ouvriront droit à des subventions du Fonds national pour le logement (FNL) dont le montant de l’aide sera fixé en fonction du salaire de la requérante et de son époux si elle est salariée. Les conditions pour bénéficier d’un logement de type LPA spécifient également que le demandeur doit déposer un dossier consistant composé de plus de 9 pièces justificatives. Parmi les conditions définies par les pouvoirs publics figure l’absence de toute aide accordée par l’Etat au demandeur. La personne concernée ne devrait pas avoir de propriété ou de terrain de construction et le salaire mensuel devrait être compris entre 0 DA et 108.000 dinars. En clair, même les chômeurs ou les étudiants peuvent postuler au LPA. Par ailleurs, les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’acquisition d’un logement LPA est de 700.000 DA lorsque le revenu est supérieur à une fois le salaire national minimum garanti et inférieur ou égal à quatre fois le salaire national minimum garanti.

L’aide descend à 400.000 DA lorsque le revenu est supérieur à quatre fois le salaire national minimum garanti et inférieur ou égal à six fois le salaire national minimum garanti.

Le revenu est constitué du postulant, augmenté le cas échéant par celui du conjoint. Pour rappel, les préinscriptions sur le site susmentionné seront ouvertes du 1er au 30 octobre 2019. Le site offre aux inscrits la possibilité de consulter, en permanence, tous les aspects inhérents à cette formule, à chaque étape.

Au premier jour du lancement des préinscriptions à travers le site électronique dédié à cet effet, le nombre des demandes concernant le programme LPA dans sa nouvelle formule, a dépassé les 80.000 demandes au premier jour. Aussi, faut-il le rappeler, les travaux de réalisation des logements LPA ont été lancés à travers plusieurs wilayas, avec définition des listes et des promoteurs, a indiqué le ministre, ajoutant qu'au niveau d'Alger l'opération a pris «plus de temps» pour choisir les parcelles de terrain consacrées à la réalisation des projets de cette nouvelle formule, en raison du problème de disponibilité du foncier.

Salima Ettouahria