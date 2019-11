Mostaganem : Djamel Belmadi honoré

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a été honoré hier à Mostaganem en présence d'une foule nombreuse constituée surtout de jeunes joueurs des écoles de football. La réception, qui a eu lieu à «Dar Diaf» du stade «chahid Mohamed Bensaid» du complexe sportif «commandant Ferradj», a enregistré la présence d'autorités locales civiles et militaires, de membres de la famille sportive de la wilaya de Mostaganem et d'un groupe de supporters. L'entraîneur des «Verts» s'est déclaré, à l’issue de cet hommage, ému par l'accueil chaleureux que la wilaya de Mostaganem lui a réservé. Djamel Belmadi a pris part, à l'occasion, à un jubilé ayant regroupé d'anciens joueurs de la ville de Mostaganem et d'Ain Tédèlès et a assisté à un match entre cadets de l’association sportive de Hassi Mameche et l’association sportive de Ouled Mostaganem