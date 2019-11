Dans la lucarne : Des objectifs compromis ?

En football, on ne peut pas être sûr de ce qui arrivera durant un exercice donné. On peut lancer des objectifs en «bombant le torse», mais on sera vite rattrapé par la réalité du terrain. Il est facile d’affirmer ce que vous voulez entreprendre pour faire taire la «grogne » des supporters, mais... On ne peut, cependant les faire «tourner en rond» inféfinément. Tout reste relatif dans le milieu footballistique, du fait qu’on ne peut contrôler le comportement des uns et des autres. Ce qui arrive dans notre football est assez caractéristique de ce qui peut se produire dans notre championnat dès qu’on atteind les cinq dernières journées de la phase aller. Là, des spécialistes et même des techniciens peuvent vous donner une vision plus ou moins approximative des ambitions des différents clubs lors de l’exercice en cours. Ceux qui avancent qu’ils vont tout rafler sur leur passage alors qu’ils ne connaissent pas très bien leur propre équipe seront vite surpris par ce qui arrive à leur «team», un constat de «blocage». Nombreux sont les clubs confrontés à de telles situations. Souvent, c’est l’argent qui n’est pas disponible ou bien le recrutement qui n’a pas été bon, qui expliquent qu’un club donné «rate» son départ en championnat. Les Canaris de la JSK avaient, si l’on prend en ligne de compte les propos de son président, annoncé qu’ils allaient tout gagner ou presque. C’est à dire qu’ils allaient jouer sur les trois tableaux : Championnat national, Coupe d’Algérie et la Ligue des champions d’Afrique. Pour ce dernier objectif, on peut dire qu’ils sont en bonne voie puisqu’ils se sont qualifiés pour la phase de poules. Certes, ce sera difficile mais jouable. La Coupe d’Algérie n’a pas encore commencé ; il reste le Championnat national de Ligue-1 où la JSK vit des hauts et des bas. Toutefois, et après neuf journées, puisque le choc MCA-JSK à Bologhine est programmé pour le mercredi 13 novembre, la JSK a concédé quatre défaites dont une à domicile devant le CRB sur le large score de (3 à 0). L’ampleur du score avait déçu tout le monde et les relations entre le président, Velud, et le public se sont détériorées à vue d’œil. Il était même question du limogeage de Velud ; une option envisagée mais trop lourde de conséquences. Comme Velud avait signé un contrat de trois ans, son départ forcé aurait coûter les yeux de la tête au club. D’où le fait qu’on est revenu à de meilleurs sentiments en cherchant désormais à changer de fusil d’épaule et voir comment vont évoluer les choses. Avec 13 pts dans le compteur, ce n’est pas si rassurant. C’est pour cela qu’il ne faut jurer de rien avant le début d’une compétition !

Hamid Gharbi