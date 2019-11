USM Alger 0 - NA Hussein Dey 0 : Equitable

Dominée par l'aspect tactique, dans l'ensemble, cette partie a démarré sur un rythme relativement faible. La première période de ce derby a été surtout marquée par l'engagement physique et l'agressivité dans le jeu. Le public n'a pratiquement pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour assister aux première véritable occasions. Se distinguants par un jeu un peu plus élaboré, se sont les poulains du coach Dziri qui ont ouvert les hostilité, après quelques timides tentatives d'une part et d'autre. Ainsi, d'un puissant tir lointain, Haddouche contraint le portier Benchlef à la parade pour dévier le cuir en corner. Deux minutes plus tard, la balle de Mahious, qui a beaucoup gêné les défenseurs adverse, est repoussé par la barre transversale, suite à un énorme cafouillage dans la surface du Nasria. Opérant par des contres, principalement, les joueurs du désormais nouvel entraineur Adjali ont attendu la fin de la première période pour se mettre vraiment en évidence. 44', Zerdoum élimine Hamra sur le coté, avant d'alerter Yaya, qui se préparer à armer son tir, au second poteau. Le cuir est sorti in extrémis en corner par Tiboutine. De retour des vestiaires, les joueurs de l'USMA sont passés à la vitesse supérieure. Avec l'entrée en lice de l'international Libyen Ellafi, les coéquipiers de Zemmamouche ont carrément pris le cours du jeu à leur compte. 56', Koudri reprend de la tête le centre au point de penalty de Haddouche. La balle est sortie en corner par le gardien, obligé à la parade pour sauver sa cage. Bien organisé sur le terrain et favorisant toujours le jeu de contre, les Sang et Or ont répliqué, juste après par l'intermédiaire de Zerdoum. Celui se faufile dans la défense, mais ne parvient pas à cadrer. 75', l'arbitre de la rencontre Ibrir accorde un penalty au Rouge et Noir, suite à une faute dans la surface du défenseur central Azzi sur Benchâa, tout juste entrée en jeu. le laterale gauche Cherifi se présente pour exécuter la sentence et échoue devant Benhlef qui est parti du bon coté. dans la foulée, le jeune portier du NAHD s'interpose superbement pour écarter le danger devant Benchâa. Le NAHD réagi juste après par l'intermédiaire de Zerdoum, encore. Suite à un contre mené sur le flanc gauche, l'attaque en question élimine Tiboutine d'un crochet extérieur, avant de tenter le tir croisé au second poteau. Sa balle est bien capté par l'expérimenté Zemmamouche. Dans les arrêts de jeu, l'arbitre siffle un penalty en faveur du Nasria, suite à l'intervention du gardien sur Boutmene. Yaya exécute rate face à Zemmamouche qui a bien suivi. Un nul équitable, qui ne fait pas les affaire des joueurs de Dziri, incapable d'enchainer un quatrième succès.

Rédha M.