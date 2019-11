Conjoncture : Quelle marge de manœuvre ?

La situation financière de l’Algérie, qui s’annonçait «relativement confortable» et offrait encore au pays une «grande marge de manœuvre pour répondre à ses engagements budgétaires et financiers», lorsque les réserves étaient à 72,6 milliards de dollars, à fin avril 2019, n’est pas dans cette perspective aujourd’hui. Le ministre des Finances, qui affichait cet optimisme, en juillet dernier, vient d’annoncer, en effet, qu’à fin décembre 2020, les avoirs en devises cumulés par le pays devront se contracter à 51,6 milliards de dollars, soit l’équivalent d’un peu plus d’une année d’importations de biens et de marchandises. Et dans le cas où les cours du pétrole devaient se maintenir dans leurs niveaux actuels, d’ici là, la situation macro-financière du pays ne pourrait que réagir davantage à une telle éventualité, ce qui suppose la poursuite de l’érosion de ses avoirs extérieurs, principale source de l’expansion monétaire en Algérie et, qui plus est, couvre la quasi-totalité de ses besoins en développement. Si les revenus des exportations d’hydrocarbures ont permis, jusque-là, à notre pays, de conforter ses équilibres macroéconomiques et, par conséquent, d’asseoir une certaine résilience aux effets induits par le contre-choc pétrolier, au plan financier, cela s’entend, le contexte est tout autre aujourd’hui. Depuis 2014, les cours de l’or noir ne se sont pas redressés au point de nous permettre de reconstituer nos réserves en devises, alors que la diversification de l’économie et du marché financier n’est pas au rendez-vous. Une tendance défavorable qui traduit une vulnérabilité significative du budget de l’Etat et de ses finances publiques du fait de l’importance des dépenses, en particulier au chapitre des dépenses courantes dont les charges sont insoutenables, les capacités de financement de l’Etat étant sensiblement réduites par autant de facteurs de vulnérabilité. Par conséquent, le gouvernement est appelé à trouver les ressources qui lui permettent de soutenir le développement du pays et continuer à faire face à ses engagements. Aujourd’hui, dans un contexte de creusement du déficit budgétaire et d’accentuation de la vulnérabilité de l’économie algérienne, des efforts de consolidation des finances publiques s’imposent. Sachant que dans notre système financier, les banques occupent encore une place prépondérante, la tendance de financement de l’économie nationale par le système bancaire devra se poursuivre. Dans cette optique, les banques devront œuvrer pour accroître leur solidité financière pour pouvoir faire face à leurs engagements dans toutes les conditions. La réforme du système financier, qui n’est pas une conception nouvelle, en réalité, vise, dans ce cadre, à professionnaliser les banques et à diversifier les sources de financement de l'économie et, surtout, à asseoir une meilleure gouvernance dans la gestion des banques. Aujourd’hui, la participation au financement de l’économie est essentiellement assurée par le budget de l'Etat. Par conséquent, c’est tout le secteur financier qui doit être restructuré, de façon à consolider sa contribution dans la dynamique économique. En fait, il est clair qu’on ne pourra aller vers une transformation structurelle de notre modèle économique sans avoir, au préalable, mis en place les instruments de la transition, notamment en ce qui concerne la réforme du système bancaire.

D. Akila