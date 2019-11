Montage local de téléphonie mobile : L’activité, remise au droit ordinaire d’importation

Le montage local de la téléphonie mobile a été «soumis au droit ordinaire et ne bénéficiera plus du dispositif» d'importation des collections SKD/CKD, tel que stipulé par le Projet de loi de finances pour 2020, a indiqué samedi le ministère de l'Industrie et des Mines. «Il n'est pas question de geler cette activité. C'est juste que le projet de loi de finances pour 2020 exclut le montage de téléphonie mobile du dispositif d'importation des collections SKD/CKD, offrant des avantages aux investisseurs dans le montage notamment de l'automobile, de l'électroménager et l'électronique», a expliqué à l'APS une source responsable au ministère de l'Industrie et des Mines.

«Il faut savoir que cette activité (montage local de Smartphones) n'encourage pas l'intégration nationale, alors que la facture d'importation de ses composants est très importante», a précisé la même source, ajoutant que «même les pays développés ne font plus de montage, ou très peu, de téléphonie mobile sur leur sol». A cet effet, l'opérateur souhaitant produire des Smartphones en Algérie, «paiera les taxes d'importation des composants sans bénéficier d'avantages, comme c'est le cas des montages industriels précités (automobile, électronique et électroménager)», a-t-on ajouté. Selon la même source, «la décision des pouvoirs publics de placer le montage de la téléphonie mobile dans le droit commun et l'exclure du dispositif SKD/CKD», est le fruit de «deux années d'observation de l'activité en question et le constat qu'il s'agit dans la majorité des cas d'importation de produits finis déguisés».