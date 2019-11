Célébration d’El-Maoulid Ennabaoui, Mascara : Dans la tradition

La wilaya de Mascara, à l’instar des autres régions du pays, a célébré hier le Mawlid Ennabaoui, commémorant la naissance du Prophète Mohammed (Paix et salut sur lui), une des fêtes religieuses les plus appréciées des Mascaréens eu égard à la dimension spirituelle, religieuse de cette commémoration. Un rite qui se perpétue de génération en génération et les aspects de cette célébration sont perceptibles plusieurs jours avant le jour J. Ainsi, dans les marchés de la ville, l’on remarque que les victuailles pour accueillir ce jour de Aïd (fête) sont multiples et variées, à commencer par les bougies, les encens, les fumigations de b’khour et autres produits artisanaux comme le henné, sans oublier les pétards qui, en dépit de leur interdiction à la vente, refont surface et s’arrachent comme des petits pains, dans la plus grande indifférence des parents qui ne pensent qu’à faire plaisir à leur progéniture, oubliant les multiples dangers qu’ils encourent en jouant avec de tels engins explosifs.

Chaque année donc, à cette occasion, des veillées religieuses sont organisées dans les quatre coins de la cité de l’Émir. Le point commun de ces festivités reste le port de vêtements traditionnels pour se rendre aux lieux de prière, l'échange de visites, l'accompagnement des enfants pour des sorties en famille, sans oublier les incontournables, à savoir l'achat de nouveaux habits pour les enfants et les fruits secs. Le Rougag préparé à la maison par les grand-mères et le poulet ou chapon élevé en plein air que l’on prépare farci au diner, mais un seul bémol, les prix qui flambent en cette période de l’année et les commerçants qui se frottent les mains, eux qui attendent de telles occasions avec impatience pour imposer leur diktat des prix. Un petit tour dans Ezzounka Edaika de Tighennif où le prix du poulet vivant dépasse tout entendement, le poulet vidé à 380 DA le kg, c’est exorbitant nous fait remarquer El Hadja venue accompagnée de ses petits-enfants pour les achats du Mawlid Ennabaoui dit Sidna. «Ce sont les prix du marché. Il faut savoir que les gens achètent de moins en moins les fruits secs au cours de l'année.» Paradoxalement, malgré les prix élevés des marchandises, les Mascaréens ne se privent pas et les rues commerçantes et les souks sont bondés de clients venus se faire plaisir et rendre heureux leurs enfants en cette fête religieuse et sacrée. En plus de son caractère social, puisque des familles entières se réunissent autour de mets préparés spécialement pour ce jour, Al Mawlid constitue pour les Algériens «une occasion de perpétuer des traditions, devenues avec le temps patrimoine culturel et populaire de tout un peuple jaloux de ses valeurs morales et de son identité nationale», nous explique el-hadj Brahim, le doyen des imams de la ville de Tighennif. «C'est aussi un moment opportun pour rappeler les nobles préceptes de l'Islam et inviter les fidèles à revigorer leur foi et s'imprégner des valeurs spirituelles et morales de la religion musulmane», ajoute-t-il, des propos révélateurs d’une grande clarté théologique et du sens de l’exégèse de ce personnage qui, le soir venu, pendant la prière d’el-Maghreb à la mosquée El Atik, il draine de grandes foules de fidèles qui viennent assister à ses prêches et leçons religieux.

A. Ghomchi

-----------------------------------

Sétif : Les meilleurs récitants du coran, honorés

Autant il faisait un froid incitant les gens à rester chez eux en ce début d’hiver qui annonce déjà ses couleurs sur les hautes plaines sétifiennes, autant il faisait chaud aux cœurs des habitants de la cité de Ain Fouara et leurs enfants avides de célébrer la fête du Mawlid Ennabaoui Echarif.

Dans cette formidable dynamique religieuse et culturelle, la célébration du Mawlid Ennabaoui marquant la naissance du prophète Mohamed (QSSSL) est fêtée chaque année dans une grande ferveur, exprimant à la fois l’attachement à la religion musulmane et à son prophète et à des traditions ancestrales que les populations sétifiennes mettent chaque année en exergue pour que les générations veillent continuellement à célébrer cette fête religieuse et culturelle, marquée par des valeurs et des rituels spécifiques.

Dans les mosquées illuminées, la fête du Mawlid Ennabaoui est marquée par des rencontres et des conférences qui rappellent la vie du prophète, à l’instar du programme qui a été mis en place à la mosquée Omar-Ibn-Khattab de Sétif et où cette riche cérémonie de récitation du Coran et de ‘‘dhikr’’ (évocation) a été également marquée après la prière de l’Asr par des ‘‘Madaih’’ et la récompense de nombreux enfants qui se sont distingués en apprenant le Coran dans sa totalité ou en partie ainsi que des enseignants des écoles coraniques de cette wilaya.

Une fête qui s’est tenue en présence du wali Mohamed Belkateb, du président de l’APW et des autorités de cette wilaya, aux côtés de nombreux citoyens, imams, enseignants et lauréats de ces manifestations, venus de tous les coins de la wilaya pour recevoir leurs prix dans la ferveur et la solidarité.

Dans la joie et la sérénité qui prévalaient, consolidées par les dernières pluies augurant d’une bonne année agricole et suscitant un profond sentiment de satisfaction parmi les gens de la profession, la fête du Mawlid s’exprime aussi par des mets spécifiques comme la ‘‘Tamina’’ ou des plats traditionnels succulents qui varient d’une région à l’autre, d’un ‘‘Tikerbabine’’ soigneusement assaisonnée sur les hauteurs de la zone nord à une ‘‘Chekhchoukha’’ soigneusement préparée des mains vives de femmes âgées qui y mettent l’art et la manière pour transmettre le savoir aux plus jeunes et répondre ainsi aux vœux de familles qui se regroupent en de telles occasions.

La rituelle cérémonie du henné n’est pas sans occuper encore une place de premier ordre au sein de nombreuses familles dans la célébration de cette fête que des parents mettent aussi à profit pour circonscrire leurs enfants.

Autant de pratiques et de rituels qui traduisent ainsi l’attachement de toutes ces familles aux valeurs spirituelles.

F. Zoghbi