Désenclavement des régions du sud : L’exemple de Ghardaïa

De notre envoyé spécial : Sami Kaidi

La caravane d’Algérie Télécom qui a parcouru plus de 2.500 km dans le Grand Sud pour faire découvrir ce qui a été fait en matière de développement et de désenclavement des régions, a entrepris son retour vers la capitale en marquant plusieurs halte dans la wilaya de Ghardaïa.

Le convoi a fait une halte au niveau de l’agence commerciale de l’opérateur historique, à El Menéa et à cette occasion, M. Mohamed Maatalah, directeur opérationnel d’Algérie Telecom de la wilaya de Ghardaïa a affirmé que cette tournée a été organisée pour montrer ce qui a été fait en matière de modernisation du réseau en fibre optique et en sécurisation de la «backbone» national et locale afin, poursuit-il, d’améliorer la qualité de services de la téléphonie fixe et internet haut et très haut débit. Dans ce sens, il a estimé le nombre de clients à la téléphonie fixe, 4G LTE et ADSL s’élève à plus de 145.000 abonnés et précisé que le soutien des zones enclavées de sa wilaya passe par le raccordement de ces localités en 4G LTE. Ce qui est, assure-t-il, totalement le cas pour Ghardaïa. «15 nouvelles stations en cours d’installation pour renforcer les 25 stations déjà déployées dans cette wilaya sont programmées pour le début 2020», a-t-il annoncé. Le même responsable a mis à profit cette opportunité pour mettre en évidence l’importance des infrastructures inhérente au renforcement et à la modernisation du réseau de téléphonie et d'internet dans la région. En effet, plus de 1.000 km de fibres optiques ont déjà été réalisés, en sus, d'un projet en cours de réalisation d’une distance de 70 km vers Hassi Ghanem. Aussi, il a révélé que plusieurs autres projets sont en cours de réalisation ou d'étude pour raccorder, en fibre optique, la wilaya de Ghardaïa avec d’autres régions. «200 km en cours d’achèvement avec la wilaya d’Adrar, 200 avec la wilaya d'Ouargla, et 400, en voie de modernisation, avec Tamanrasset», a-t-il précisé, faisant savoir qu'un projet de liaison de 370 km est à l'étude entre Ghardaïa et El Bayadh via Brezina, et une autre liaison en fibre optique reliant Ghardaïa à Laghouat par Berriane sur une distance de 80 km et dont les travaux de réalisation ont été lancés récemment.

Il a, par ailleurs, annoncé l’achèvement des travaux du projet de réalisation d’une nouvelle liaison en fibre optique entre Ghardaïa et Ouargla mais via Zelfana et El Guerrara sur une longueur de plus de 160 km. Sur un autre registre, Mohamed Maatalah a indiqué que sa région compte pas moins trois agences d’Algérie télécom, sises à Ghardaïa-centre, El Menéa et El Guerrara tandis que sept points de présence, à Metlili, Berriane, Ben Ghanem, El Atteuf, Hassi Fhel, assurent un service de qualité pour le citoyen.

Par la suite, et après avoir dégusté quelques produits du terroir, la délégation de journalistes s’est rendue à Metlili pour visiter le nouveau point de présence d’Algérie Télécom où M. Abderraouf Hammouche, responsable des relations publiques d’AT nous a déclaré que son entreprise veille à garantir le même service et le même prix pour l’ensemble des clients, quelque soit l’endroit où ils se trouvent. «Que l’on soit à Alger où à Tamanrasset c’est le même type de prestation et de qualité que l’on retrouve», a-t-il assuré.

S. K.