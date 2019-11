Magistrats, Issad Mebrouk : « Nous n’avons été exposés à aucune pression »

M. Mabrouk Issad, président du Syndicat des magistrats, a affirmé, sur Facebook, n’avoir «jamais subi de pression ni fait l’objet de chantage de quelque partie que ce soit».

Il a expliqué qu’«il n’était pas possible d’avoir un seuil plus haut de résultats que ce qui a été escompté lors du déclenchement du mouvement» de grève.

A propos de l’accord avec le ministre de la Justice, il explique que «l’arrêt de la grève a été justifié par les circonstances et le climat général qui ont entouré le mouvement, notamment certaines mentalités et les manœuvres des uns et des autres ».

M. Issad a dit que «les rencontres avec des responsables du ministre de la justice, des présidents de l‘APN, du Conseil de la Nation, du Conseil national des droits de l’Homme et certains ministres ont permis de trouver une issue aux problèmes soulevés».

L’initiative du Conseil national des droits de l'Homme a porté ses fruits après que son président Bouzid Lazhari a rencontré une délégation du Syndicat. Le président du SNM a expliqué avoir «transmis à tout le monde et en toute fidélité les revendications des magistrats, comme elles ont été exprimées lors des différents rassemblements syndicaux et correspondances.

Pour M. Issad, le plus important «est l’accord qui a abouti au fait que les concernés par ce changement ont la possibilité de voir leur situation changer, à la condition qu’elles justifient, par des arguments objectifs, les motifs de leur recours.

Les magistrats ont déclenché le 27 octobre dernier une grève illimitée. Lundi dernier ils étaient des dizaines à observer un sit-in pour exiger «l’indépendance de la justice». Le département de Zeghmati avait jugé «illégal» ce mouvement car «intervenant en contradiction des dispositions de l'article 12 de la loi organique portant statut de la magistrature et entravant le bon fonctionnement d'un service public sensible.

Le ministère avait appelé au dialogue et a annoncé la programmation d'une deuxième session ordinaire du Conseil supérieur de la Magistrature en novembre pour examiner les recours.

A signaler que le communiqué de la SNM annonçant la fin de la grève que «les membres du Bureau exécutif ont déployé tous les efforts possibles pour parvenir à une solution satisfaisante pour les magistrats et que les résultats actuels sont les plus réalisables dans les circonstances actuelles». Les magistrats ont précisé à la fin de leur grève,Ò‹ que leur mouvement consacre «le début d’une nouvelle ère qui instaure une force de pression et une suggestion émanant des magistrats en tant qu’autorité souhaitant se libérer de toute domination antérieure».

Tahar Kaidi