Ludmilla Allais-Benbouali en performance musicale : L’art de la fusion

Céramiste-musicienne, Ludmilla Allais-Benbouali, en performance musicale à la maison Dar Abdellatif, a présenté une rencontre entre ces deux disciplines.

Formée à la céramique depuis 1995, Ludmilla Allais-Benbouali souhaite concilier ses aspirations plastiques et musicales, en construisant des instruments d'argile. «Au fil du temps, ces instruments sont devenus sculptures sonores : statuettes-flûtes, mask-flûtes, installation de percussions mélodiques, objets du quotidien détournés... », nous explique l’artiste. C’est au niveau de Dar Abdellatif que cette artiste algéro-marocaine s’est produite, en compagnie des élèves de l’École supérieure des beaux-arts. «Je confectionne des instruments de musique en argile de sculpture sonore, et parallèlement à cela, je suis musicienne poétesse, j’illustre mes textes, mes salâmes avec mes instruments de musique en argile», nous dit Ludmilla, qui explique qu’«avec les étudiants des Beaux-Arts, nous avons réalisé un workshop pour la construction de flûtes globulaires, et nous avons eu des flûtes, des petites percussions d’argile». Cette performance musicale avec des instruments en céramique, réalisés durant le workshop avec des étudiants en partenariat avec l’École supérieure des beaux-arts d’Alger (ESBA) à Dar Abdellatif. L’artiste précise : «Nous avons écrit des textes sur la liberté, sur leurs rêves ; et on les a illustrés de façon musicale… c’est ce que nous avons présenté, ce soir.» Répondant à une question relative aux instruments de musique qu’elle confectionne en argile, elle affirme que «ce sont des instruments vieux comme le monde. Nous avons des traditions sifflets oiseau par tout dans le monde, le sifflet oiseau est une dénomination commune à toutes les cultures ; donc ce principe-là est réutilisé maintenant de façon plus contemporaine pour parler de la terre, pour parler de la femme».

Sihem Oubraham