Clôture du salon international du livre : Plus de 1,5 million de visiteurs

Selon le commissaire de cet événement, Mohamed Iguerb, les chiffres de fréquentation par le public, enregistrés pour la 24e édition du Salon international du livre d’Alger (SILA), «ont largement dépassé les attentes de ses organisateurs», témoignant, ainsi, «de l’intérêt que porte le public algérien au livre et à la lecture, d’une manière générale». «Jusqu’à ce matin, nous avons enregistré plus de 1,5 million de visiteurs au Salon. Nous pouvons facilement dépasser les 1,6 million , visiteurs à la clôture, prévue pour ce soir (hier, ndlr)», a-t-il précisé, en soulignant que 87% de ces visiteurs sont des jeunes qui viennent pour «acheter» des livres, dont 86% ont entre 15 et 30 ans. Tandis que le reste des visiteurs est du troisième âge. «Le pic de fréquentation a été atteint les jours qui coïncident avec les courtes vacances du 1er novembre», a déclaré le commissaire du Salon, Mohamed Iguerb, lors d’une conférence de presse, tenue hier à la salle sila, pour dresser le bilan de cette 24e édition, sans avoir donné l’enveloppe financière allouée à cet événement.

Placée, cette année, sous le slogan «Le livre, un continent», la 24e édition du Salon international du livre d’Alger, qui s’est tenue du 31 octobre au 9 novembre 2019, «est devenue, au fil des années, un rendez-vous respecté dans l’agenda mondial des Salons du livre», selon le conférencier, précisant que cette année, la participation au 24e Sila «a battu son propre record», avec 36 pays participants, dont 1.030 exposants.

Parmi ces derniers, figurent 298 nationaux, 323 pays arabes et 409 participants du reste du monde. Selon le commissaire du Sila, Mohamed Iguerb, une dizaine de maisons d’édition algériennes s’est retirée, pour des raisons qui leur sont propres. Par contre, d’autres maisons d’édition naissantes algériennes et d’autres étrangères ont pris part, pour la première fois, au Salon.

Pour évaluer le déroulement de cette 24e édition, jugée «réussie» par M. Iguerb, «il suffit de voir le rythme de fréquentation qui a gardé le même rythme par le public», estime-t-il, en ajoutant que le sila était aussi un espace d’échange avec le nombre de rencontres organisées, ainsi que des hommages rendus à plusieurs hommes de culture, d’art et d’histoire, en l’occurrence le journaliste et éditeur Merzek Menceur, David Lewis Porter (essayiste américain), Ahmed Lahlou (poète et comédien), Annie Rey Goldzeiguer (historienne française spécialiste de l’Algérie anticolonialiste), etc.

Évoquant le nombre de livres vendus, le commissaire a affiché son regret de ne par avoir le chiffre, précisant que «la difficulté d’avoir ce chiffre réside dans le fait que les éditeurs ne nous les communiquent pas», explique-t-il.

Par ailleurs, il a indiqué que ce qui a marqué cette édition, c’est «l’écriture jeune, qui est un bon présage pour la culture algérienne», mais aussi qui «mérite d’être encouragée».

Par ailleurs, et pour ce qui est de la participation du Sénégal, comme invité d’honneur de cette édition, le commissaire a relevé que ce choix n’était pas «hasardeux, vu que c’est un pays riche pour son patrimoine ancestral oral».

Cette participation, explique-t-il, a induit «à la création du syndicat des auteurs africains. La création de l’association des auteurs africains, ainsi que la création d’un programme de partenariat entre les écrivains des deux pays (Algérie et Sénégal)», a affirmé le commissaire, en donnant à la fin rendez-vous pour la 25e édition, qui se tiendra du 28 octobre au 6 novembre 2020, au palais des Expositions, à Alger.

Kafia Ait Allouache