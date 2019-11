Aide aux sans domicile fixe : les autorités locales interpellées

La ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia, a interpelé, vendredi soir à Alger, les autorités locales (wilayas et APC), afin de multiplier les structures d’accueil des Sans domicile fixe (notamment durant l’hiver. Les structures d’accueil des catégories défavorisées sont suffisantes à l’échelle nationale, à l’exception des SDF. « C’est pourquoi, il est important que les wilayas et les APC redoublent d’efforts en particulier durant la saison hivernale, pour mettre à l’abri cette population », a déclaré la ministre à la presse, en marge dune cérémonie de célébration de la fête du Mawlid Ennabaoui Mme Eddalia a déploré, le nombre insuffisant des Samu sociaux, rappelant qu’à Alger les SDF sont orientés vers des ailes des établissements dépendant de son département afin de leur permettre d’être au chaud durant cette rigoureuse saison notant qu’au niveau du reste du pays, le problème se pose toujours Aussi, a-t-elle relevé la nécessité, pour les autorités concernées, d’ accompagner les bienfaiteurs qui font don de leur argent au profit des catégories vulnérables de la société, en facilitant la mise en place d’établissements abritant ces derniers de la rudesse de l’hiver et des dangers de la rue, soulignant la nécessité de la conjugaison de tous les efforts pour y parvenir .La ministre a assuré que le budget destiné aux structures relevant de son secteur n’a pas été revu à la baisse ,précisant que les autorités locales ainsi que les Direction de l’Actions sociale (DAS) des différentes wilayas apportent régulièrement leur soutien financier.

Interrogée au sujet de la récente décision du Gouvernement consistant à régulariser les contractuels du pré-emploi, elle a fait savoir qu’un groupe de travail vient d’être installé au niveau de son département.

Rédaction Web