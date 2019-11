Insécurité alimentaire : Plus d'un Haïtien sur trois a besoin d'une aide alimentaire urgente

Plus d'un Haïtien sur trois est dans une situation d'insécurité alimentaire et a besoin d'une aide urgente pour faire face à ses besoins alimentaires quotidiens, a averti vendredi Hervé Verhoosel, porte-parole du Programme alimentaire mondial (PAM), lors d'un point de presse à Genève, selon l’APS. « La hausse des prix, les troubles socio-économiques et la baisse de la production agricole ont entraîné une augmentation de l'insécurité alimentaire en Haïti en 2019 », a déclaré M. Verhoosel. Les zones les plus touchées sont le sud du département du Nord-Ouest et les quartiers de Cité Soleil à Port-au-Prince. « Le nombre de personnes ayant besoin d'une aide alimentaire urgente passera de 3,7 millions à 4,1 millions en mars 2020 », a-t-il poursuivi.

Rédaction Web