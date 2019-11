MASCARA : Le militaire du devoir inhumé hier

C’est dans un climat de tristesse et de recueillement que le militaire B.M 26 ans lâchement assassiné lors de l'attentat, à Damous prés de Tipaza avec plusieurs de ses collègues, a été inhumé avec les honneurs, au cimetière de Sidi Abdelkader dans la commune de Hachem, sa ville natale en présence des autorités civiles et militaires. De nombreux citoyens ont tenu à assister aux funérailles des la victime du devoir national sous les youyous des femmes qui ont tenu à lui rendre hommage pour son sacrifice pour la patrie, ses parents et sa mère fière de son enfant mort pour la juste cause assassiné par une horde de sanguinaires L’imam a loué, dans une oraison funèbre, les qualités du défunt qu'il a qualifié de héros de l'Algérie qui a sacrifié sa vie pour la sécurité du pays». Dans une déclaration à la presse ses proches et ses amis de la région ont souligné que le défunt était très estimé des habitants de la localité.

A. Ghomchi