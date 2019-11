Tipasa : Deux terroristes abattus

Batna

Découverte de quatre casemates

Dans le cadre d’une opération de fouille et de recherche dans la région de Beni Foudhala à Batna/5e RM, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit le 7 novembre, quatre casemates. D’autres détachements de l’ANP ont arrêté, lors d’opérations distinctes menées à Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset/6e RM, huit individus et saisi divers matériels,tandis qu’un véhicule et 6.318 litres de carburant ont été saisis à Souk-Ahras, Tébessa et El Tarf/5e RM. Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté à Blida/1re RM, une personne et saisi deux fusils de chasse, 3 kilos de poudre noire et 754 cartouches ainsi que des outils et produits rentrant dans la fabrication de cartouches. Par ailleurs, des éléments de Garde-côtes et de la Gendarmerie nationale ont arrêté quatre immigrants clandestins à et Ain Temouchent.

Deux narcotrafiquants arrêtés à Blida

Un détachement de l'Armée nationale populaire a intercepté, le 6 novembre à Blida/1re Région militaire, deux narcotrafiquants en possession de 89 kilos de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 21 kg de la même substance à Ghardaïa/4e RM.