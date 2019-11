Le chef de l'Etat reçoit le chef du Gouvernement tunisien : Envoyé spécial du président Kaïs Saïed Des relations de fraternité

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a reçu jeudi à Alger, le chef du Gouvernement tunisien, Youssef Chahed, en sa qualité d'Envoyé spécial du président tunisien, Kaïs Saïed, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Lors de cette audience qui s'est déroulée en présence du Premier ministre, Noureddine Bedoui, M. Youssef Chahed a remis au chef de l'Etat un message du président tunisien dans lequel il lui a présenté ses «meilleurs vœux à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution algérienne», exprimant sa disponibilité à «hisser les relations bilatérales de fraternité à un niveau stratégique reflétant leur histoire commune pour réaliser davantage d'intégration et de complémentarité au service du développement, de la stabilité et de la sécurité pour tous», réaffirmant son intention de «visiter l'Algérie dans les plus brefs délais». De son côté, le chef de l'Etat a réaffirmé à son hôte les félicitations de l'Algérie «pour le succès de la dernière Présidentielle tunisienne, couronnée par l'élection de M. Kaïs Saïed», estimant que cette réalisation «est un acquis historique à même de renforcer et d'approfondir les relations de coopération et de partenariat exceptionnelles dans différents domaines, au mieux des intérêts des deux pays et des deux peuples frères», ajoute le communiqué. «Les relations historiques séculaires entre les deux peuples sont enclines à atteindre l'excellence, quelle que soient les circonstances», a ajouté M. Bensalah qui a chargé l'Envoyé spécial de transmettre au président de la République tunisienne «la disponibilité de l'Algérie à l'accueillir avec fierté au moment qu'il juge opportun». La rencontre a également permis d'«évoquer les questions et les défis régionaux, notamment la crise en Libye et souligner la nécessité de poursuivre les consultations et la coordination entre les deux pays face aux dangers sécuritaires», indique la même source. Ont pris part à la rencontre MM. Abderraouf Betbaieb, ministre-conseiller auprès du président tunisien et Sabri Bachtobji, Secrétaire d'Etat tunisien aux affaires étrangères et ministre des Affaires étrangères par intérim, du côté tunisien et MM. Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères et Noureddine Ayadi, Secrétaire général de la Présidence de la République, du côté algérien.