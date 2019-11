Forces aériennes irakiennes 0 – MC Alger 0 : Bonne opération du Mouloudia

Le MC Alger a réussi hier une excellente opération en allant arracher le match nul face au représentant irakien des Forces aériennes, à Erbil, pour le compte de la manche aller des 8es de finale de la Ligue des champions arabes. A ce niveau-là, il est toujours intéressant de ne pas perdre en déplacement, surtout que les camarades de Djabou auront le privilège de le recevoir chez eux au stade du 5-Juillet lors du match retour prévu pour le mois de décembre prochain.

En la circonstance, l’entraineur mouloudéen, Bernard Casoni a aligné le onze suivant : Chaâl, Hachoud, Brahimi, Chafai, Mebarakou, Bendebka, Harrag, El Mouèden, Djabou, Roony, Belkheir.

On notera la mise sur le banc une nouvelle fois de Lamara et de Bourdim. Cela en sus de l’habituel titulaire en pointe de l’attaque, Nekkache auquel a été préféré cette fois-ci Roony. Déterminés à rentrer à la maison avec un bon résultat, Hachoud et les siens, se sont bien battus pour anéantir toutes les tentatives de la redoutable équipe irakienne des Forces aériennes qui renferme une armada d’internationaux. Il est vrai que le fait que le changement de domiciliation du match qui devait dans un premier temps avoir lieu à El Basra avant d’être déplacé à Erbil, et ce pour des raisons sécuritaires, en vue de la situation précaire qui sévit actuellement en Irak, avec la révolte de la population, les Algérois, ont pu évoluer loin de toute pression néfaste, puisqu’il n’y avait pas beaucoup de monde dans les gradins. Bien en place et physiquement au point, les Vert et Rouge, ont réussi à tenir tête à l’équipe hôte. Les débats étaient dans l’ensemble serrés et aucune des deux formations n’a réussi à imposer son jeu sur l’autre, ni à faire la différence d’ailleurs. Ce qui témoigne bien du résultat final qui a caractérisé les débats (0-0). Un résultat qui devrait profiter au MC Alger qui préserve ainsi intactes ses chances de qualification, en prévision de la manche retour. Faisant de cette compétition un important objectif, notamment en raison de l’importante cagnotte mis en jeu par l’Union arabe de football (UAFA) pour le vainqueur et qui est de 6 millions d’euros, mais aussi pour une question de prestige, le Mouloudia ne voudra pour rien au monde se faire chiper la qualification au match retour qu’il jouera sur ses terres en présence de ses milliers d’inconditionnels qui rêvent d’une consécration mouloudéene dans cette Ligue des champions arabe. Jusque-là, que ce soit en championnat national ou en compétition arabe, les poulains de Casoni ont montré une solidité toute épreuve avec un enchaînement de résultats probants qui laissent bien entendre qu’il faudra compter avec le Mouloudia d’Alger cette saison. A signaler que tout c’est bien passer pour la délégation mouloudéene depuis son arrivée et pendant son séjour en terre d’Irak, avec un accueil chaleureux des autorités locales et des dirigeants des Forces aériennes irakiennes. Les responsables mouloudéens ont promis de réserver le même accueil à leurs homologues irakiens lors de la rencontre retour.

Mohamed-Amine Azzouz