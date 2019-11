Ligue 2 (12e journée) : L’O Médéa veut confirmer son statut de leader

La douzième journée de Ligue aura lieu cet après-midi, l’occasion de glaner plus de points pour le maintien en haut du tableau et espérer l’accession à l’élite.

Victorieux lors de la précédente journée face au DRBT, Amal Bousaada aura du pain sur la planche lors de son déplacement à Médéa pour affronter le leader de ligue 2 l’OM qui totalise 25 points. Les protégés de Chérif Hadjar ont enregistré 8 victoires, un match nul et deux défaites, ce qui donne à l’OM le statut de favori à l’accession vu l’expérience de ses joueurs et ses traditions en Ligue-1 lors de cette dernière décennie. Son dauphin le WAT se déplacera à El Eulma pour affronter le MC El Eulma qui siège à la 14e place avec un total 12 points. Les joueurs de Fouad Bouali tenteront de gagner les

3 points qui les séparent du leader afin de maintenir la pression sur le leader et afficher la couleur de ses intentions quelques journées avant la trêve hivernale. Seul à la 3e place avec 19 points, le RCA accueille une équipe de la JSMB souffrante avec seulement 6 points récoltés en 11 matchs. La tache s’annonce facile pour les blindées mais le déclic des Béjaouis peut surgir à tout moment. Autre équipe menacée de relégation en division amateur, l’USMH qui se déplace à Bône pour affronter l’USM Annaba. Même si les relations entre les deux galeries sont historiquement amicales, l’enjeu de maintien prendra le dessus du moment que l’USMH se trouve à la dernière place avec 6 points alors que l’USM Annaba occupe la 13e place avec 12 points. Le match du rapprochement du podium aura lieu à Relizane entre le RCR et l’OM Arzew. Les deux équipes se trouvent respectivement aux 4e et 6e places avec 18 et 16 points. Ayant perdu son dernier match face à l’ASMO sur le score de (2-1), l’AS Khroub reçoit le MC Saida pour confirmer son intention de jouer les premières rôles, siégeant à la 5e place avec 17 points. Ayant réalisé des matchs nuls au précédent exercice, le MOB reçoit la JSM Skikda dans son fief pour rejoindre le haut du tableau alors que le l’ASM Oran se déplacera au DRB Tadjenanet.

Kader Bentounès