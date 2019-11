Ligue 1 (10e journée) : Déplacement périlleux du CRB à Constantine

En dépit du report de l’affiche du jour, à savoir le classico MC Alger - JS Kabylie, la dixième journée du championnat de Ligue 1 propose un menu alléchant. À commencer par le derby de la capitale, USM Alger-NA Hussein Dey, à Bologhine. Les deux formations, qui restent sur deux succès, ne jurent que par la victoire.

Les Rouge et Noir, sur une bonne dynamique, veulent maintenir le cap afin de rester en course pour le titre. Les Sang et Or, qui semblent reprendre du poil de la bête, après un début de saison assez timide, s’estiment capables de réaliser un bon coup. D’autant plus que le staff technique du Nasria, avec à sa tête le nouvel entraineur, Adjali, va pouvoir récupérer Yaya et Yali.

«On s’attend à un match difficile face à une équipe du NAHD qui bénéficie de plus de jour de repos et reste sur une victoire en championnat. Il faut bien se préparer pour ce derby et surtout bien l’aborder. Nous devons vaincre pour maintenir notre bonne dynamique. Malgré la situation dont souffre le club, l’USMA perpétue la tradition et joue désormais pour le titre», a déclaré Dziri. Même son de cloche dans l’autre camp. «C’est un derby ou tout peut arriver. Nous allons jouer face à un adversaire redoutable. On doit s’en méfier et surtout minimiser les erreurs pour espérer arracher un bon résultat. Franchement on se sent capable de faire quelque chose à Bologhine», a indiqué le joueur nahdiste, Bousmaha. Par ailleurs, le co-leader se déplacera à Constantine pour affronter le Chabab local, auteur de deux victoires consécutives face à la JSK et à l’ASO. Une confrontation alléchante en perspective, à l’image de toutes les précédentes rencontres entre les deux teams. Ainsi, les joueurs des deux formations appréhendent ce match, malgré la motivation et l’envie de bien faire. «Nous allons recevoir le leader, qui est sur une bonne dynamique depuis l’entame du championnat. Forcement ; nous nous attendons à une empoignade difficile. Toutefois, de notre coté, nous voulons les trois points de la rencontre pour rester au contact du groupe de tête. Nous allons tout faire pour nous imposer», a souligné l’arrière latéral du CSC Benayad. De son coté, le staff technique du CR Belouizdad veut assurer un bon résultat à Constantine, malgré la difficulté du match. «Notre premier objectif est de terminer champion de la phase aller. Nous devons ainsi tout faire pour revenir de notre prochain déplacement avec un bon résultat. Nous sommes déterminés à le faire, même si cette confrontation face au CSC s’annonce périlleuse. Avant d’aborder les cinq dernières rencontres de cette première phase du championnat, ou nous jouerons à Alger, il va falloir rester en tête», a souligné l’adjoint du coach Amrani, Bakhti. Dans le choc des extrêmes, le Mouloudia d’Oran, qui ferme le podium, accueille pour sa part le nouveau promu, NC Magra, premier relégable. Une belle opportunité pour les Hamraouas de maintenir le cap. Dans le bas du tableau, l’Entente de Sétif, qui n’arrive toujours pas à trouver ses marques dans ce championnat, accueille l’USM Bel Abbes, auteur d’un parcours en dents de scie. Les poulains du technicien Tunisien, dispose d’une belle occasion de quitter la zone de danger. Par ailleurs, la lanterne rouge, en l’occurrence le Paradou AC, sera en appel à Bordj Bou-Arreridj. Face à une formation du CABBA, en quête de points pour surélever, les poulains de l’entraineur Portugais Châlo, doivent faire de solidité et de beaucoup de concentration pour espérer tirer leur épingle du jeu. De leur coté, l’US Biskra et l’ASO Chlef, qui flirtent avec la zone de turbulence, auront fort à faire face à des adversaires en perte de vitesse, désireux de se ressaisir. L’USB se rendra à Bechar pour croiser le fer avec la JSS, alors que l’ASO se déplacer à Ain M’lila pour affronter l’ASAM.

Rédha M.