Le coordinateur sahraoui auprès de la MINURSO, à propos du Discours du roi Mohamed VI : «Une expression d'inquiétude face à la situation au Maroc»

Le coordinateur sahraoui auprès de la MINURSO, M'hamad Khedad, a soutenu que les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU constituent une référence pour le respect du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, en particulier la dernière résolution 2494, soulignant que les déclarations du roi du Maroc prétendant une souveraineté sur le Sahara est une expression d'inquiétude face à la situation au Maroc.

«C’est un discours stérile et une expression de grande inquiétude face à la situation interne au Maroc, et la question du Sahara occidental est utilisée pour encourager un prétendu patriotisme touché par la misère et le manque de perspectives», a soutenu M. Khedad, chef des relations internationales du Front Polisario et coordinateur auprès de la Mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental, dans une déclaration au site espagnol El Confidential. "Les pieds et les mains du Maroc tremblent chaque fois que la décolonisation du Sahara occidental est évoquée et il veut perpétuer le statu quo, que nous venons de rejeter après l'adoption de la récente résolution 2494 du Conseil de sécurité", a-t-il indiqué dans une réaction au vote, mercredi dernier, de la résolution prorogeant le mandat de la Minurso d’une année. Pour M. Khedad, le roi du Maroc a reconnu que, malgré la propagande, le problème reste en suspens. «La vérité est que personne ne reconnaît la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental», a-t-il rappelé, soutenant que «le Maroc continue de payer le prix fort pour continuer l'occupation de certaines parties de notre territoire». «Le roi du Maroc a tenté de manipuler l'opinion publique en ignorant la situation réelle dans laquelle se trouve le Maroc, sur le point de l'exploiter socialement et politiquement. Et dans ce cadre, il a recours à l'intransigeance concernant la question du Sahara occidental», a expliqué le diplomate sahraoui.

Réagissant juste après le vote, mercredi dernier, de la résolution prorogeant le mandat de la Minurso d’une année, le Front Polisario a estimé que l’instance suprême des Nations Unies a encore «manqué l’occasion» d’éviter «l’effondrement du processus de l’ONU face aux échecs répétés du secrétariat général de l’ONU et du Conseil de sécurité à empêcher le Maroc de dicter les termes du processus de paix et le rôle de l’Onu au Sahara Occidental». Face au statu quo «le Front Polisario n’a d’autres choix que de reconsidérer son engagement dans le processus de paix», a-t-il mis en garde. C’est à ce titre que le Front Polisario a rappelé «les concessions énormes» qu’il a consenties pour faire avancer le processus politique, et ce, «malgré l’intransigeance et le chantage» du Maroc. La partie sahraouie réitère le rejet de toute approche qui s’écarte du plan de règlement des Nations Unies ou qui déroge à la nature juridique du dossier du Sahara occidental comme question de décolonisation. «Le droit de notre peuple à l'autodétermination et à l'indépendance est inaliénable et non négociable, et nous utiliserons tous les moyens légitimes pour le défendre», a également affirmé le Front Polisario. Le vote avait enregistré 13 voix pour et deux abstentions, celles de la Russie, membre permanent, et de l’Afrique du Sud qui assure la présidence tournante du Conseil de sécurité pour le mois d’octobre.

Les deux pays reprochent notamment au texte son libellé favorable à l'une des parties. La Russie tout comme l’Afrique du Sud refusent le remplacement de principes de base relatifs à ce processus par des généralités sur la nécessité de trouver des «solutions réalistes ou des compromis», qui, selon les deux pays, sapent la confiance vis-à-vis du Conseil de sécurité et assombrissent les perspectives du processus politique.