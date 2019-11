« La position de l’ANP émane de sa conviction de la nécessité de sauvegarder la sécurité et la stabilité de l’Algérie»

Le général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire a affirmé jeudi, à Alger, que la position constante adoptée par l’Armée nationale populaire (ANP) durant cette période émane de sa conviction immuable de la nécessité de sauvegarder la sécurité et la stabilité de l’Algérie.

Dans une allocution prononcée à l’occasion du colloque sur l'histoire intitulé «Le rôle et la place de l’Armée dans la société», le général de corps d’Armée a indiqué que «la position constante adoptée par l’ANP durant cette période charnière de l’histoire de notre pays, émane de sa conviction immuable de la nécessité de sauvegarder la sécurité et la stabilité de l’Algérie, terre et peuple, et de préserver sa souveraineté, dans le cadre de la légalité constitutionnelle», a indiqué un communiqué du ministère du MDN.

Dans ce contexte, le général de corps d’Armée a souligné que «l'ANP a accompagné le peuple algérien dans ses aspirations pour la concrétisation de son choix de réaliser le projet national escompté, tel que voulu par les vaillants chouhada, tout comme elle a préservé l’Etat et ses institutions», en rappelant, encore une fois, que «l'Armée est de conviction nationaliste, que sa profondeur est populaire et que ses principes et valeurs sont novembristes».

«C’est une position qui confirme que notre Armée est authentique, qu’elle est issue du peuple, et qu’elle reflète véritablement le sens de sa dénomination d’Armée Nationale Populaire. En ces circonstances précisément, la conscience du peuple algérien s’est ravivée, trouvant en l’ANP, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale et de son commandement nationaliste novembriste, un soutien total et une réaction favorable à ses revendications légitimes, ce qui a eu pour effet la consolidation davantage de cette relation interactive entre l’Armée et l’ensemble des composantes de la société algérienne», a relevé, en outre, le chef d'état-major.

Affirmant que «cette relation authentique, basée sur la confiance et la sincérité a largement contribué aujourd’hui à la conjugaison des efforts et mis l’Algérie sur la bonne voie pour dépasser la conjoncture actuelle et mener notre pays à bon port», le général de corps d’Armée a ajouté que «la conscience du Haut Commandement de l’ampleur des défis et des risques du monde d’aujourd’hui, l’a amenée à élaborer une stratégie sécuritaire solide, reconnue par l’ennemi avant l’ami, en réaffirmant l’accompagnement de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) dans l’accomplissement de ses missions et l’engagement à réunir toutes les conditions de réussite des prochaines élections présidentielles, notamment sur le plan sécuritaire».

• L'ANP consciente de la situation et de la gravité des défis

«Nous sommes tous, peuple et armée, conscients des défis, des contradictions et des menaces qui pèsent sur le monde d’aujourd’hui, dont la majorité visent à nuire aux fondements de l’Etat national: cette conscience, dis-je, nous a amenés à concevoir une stratégie sécuritaire solide, selon une approche globale, homogène et étudiée, une stratégie dont l’efficacité est reconnue par l'ennemi avant l'ami et dont le peuple algérien perçoit ses résultats et vit, grâce à Dieu, dans la quiétude et la tranquillité malgré les circonstances qui nous entourent au niveau régional, c’est dire que l’ANP a conservé la pertinence du processus historique national, tracé par les ancêtres et fièrement préservé par les successeurs, génération après génération», a-t-il encore soutenu. Assurant que «le peuple algérien est fier de l'Armée de Libération Nationale et s’enorgueillit de sa digne héritière, l'ANP, qui a poursuivi la marche selon la ligne tracée par la glorieuse Révolution de Novembre», le général de corps d'Armée a tenu à rappeler que «la conservation de cet important héritage ne peut se concrétiser qu’en étant fidèles aux sacrifices consentis pour l'Algérie, dans le cadre de l'harmonie et de la synergie entre les différentes composantes de la société algérienne, et à la lumière de nos référentiels authentiques et ancestraux, seuls à même de prémunir les générations et de bien les orienter, en vue de la concrétisation du projet national, qui est le choix du peuple».

«Ce projet national que le peuple algérien aspire à concrétiser, soutenu par son ANP, aux côtés des autres institutions de l’Etat, sera mis en œuvre par le Président élu par la volonté populaire, lors de l’échéance électorale fixée au 12 décembre prochain», a-t-il poursuivi, tout en réitérant l'accompagnement de l'Armée à l’ANIE dans l’accomplissement de ses missions et dans la réussite de ce rendez-vous électoral.

Saluant les efforts déployés par tous les hommes loyaux et nationalistes pour l’intérêt et l’avenir du pays, il a assuré que l'ANP veillera «à réunir toutes les conditions de réussite de ces élections, notamment sur le plan sécuritaire» et à accompagner «le processus électoral dans toutes ses phases, tel que nous nous sommes à maintes fois engagés à le faire et ce, contrairement à ce que véhiculent certains porte-voix tendancieux».

Pour M. Gaïd Salah, «le peuple algérien, qui aspire tant à ces élections pour ouvrir une page rayonnante et prometteuse dans la marche de l’Algérie, est le seul à choisir en toute liberté, transparence et intégrité le Président qui mènera notre pays dans la bonne voie vers la destination espérée et la place naturelle et réelle qu’elle mérite». Tout en relevant que «l’enjeu aujourd’hui, comme ce fut hier, est d’essayer de faire sortir l’Algérie de l’environnement naturel qui a cerné son parcours de développement», le vice-ministre de la Défense nationale a mis en garde contre les tentatives de la bande «visant à détruire le lien de confiance solide entre le peuple et son armée et à semer la discorde entre eux et pour «détruire les fondements de l’Etat national, à travers le slogan «Etat civil et non militaire».

«La bande essaye d’induire en erreur l’opinion publique nationale, en diffusant ces idées sournoises, qui n’ont d’existence que dans l’esprit et les intentions de ceux qui les propagent», a-t-il noté. Le chef d’état-major de l’ANP a réaffirmé, en cette occasion, que l’Armée demeure «attachée à ses missions constitutionnelles claires, et consciente de la sensibilité de la situation et de la gravité des défis et enjeux actuels» soulignant que l'ANP «£uvre à la défense de l’Etat et à la protection de la souveraineté et de l’unité nationales, et du peuple quelles que soient les circonstances».

Abordant les épopées héroïques de l’ALN pendant la Glorieuse Révolution de Libération, et les différentes étapes phares de son évolution jusqu’au recouvrement de la souveraineté et de l’indépendance nationales, M. Gaïd Salah a rappelé que la «vaillante Armée de Libération Nationale est née de la souffrance du peuple et sa première pierre a été posée par la création, en février 1947, de l’Organisation Spéciale (OS), qui a jeté les bases et instauré les concepts pour donner naissance au premier noyau d’une organisation militaire révolutionnaire, qui a constitué le cadre institutionnel de la Révolution de Libération».

«Cette Révolution dont l’épopée éternelle a débuté le 1er novembre 1954, par des groupes de jeunes ayant foi en la justesse de leur cause, confortés, par la suite, par d’autres adhésions dans les rangs de la jeune Révolution, était un véritable torrent de sacrifices et de hauts-faits, couronnés, après des années de combat amer, par une victoire éclatante. Les valeureux moudjahidine, qui ont eu foi en le soutien et la victoire d’Allah, appuyés par leur profondeur populaire ont dompté l’impossible et donné à notre Révolution de Libération sa dimension universelle, en influençant considérablement le cours des évènements internationaux, au bénéfice de l’humanité», a fait savoir le général de corps d'armée. «Malgré le manque de moyens, notre Glorieuse Révolution a pu réaliser plusieurs victoires tout au long des différentes étapes de la lutte. Et c’est à la faveur de cette grande conscience des exigences de la victoire qu’a été menée l’offensive du Nord Constantinois, en août 1955, qui a constitué une victoire stratégique au sens propre du terme, en ce qu’elle a consolidé et élargi l’adhésion du peuple à sa Révolution. Ce fut un saut qualitatif et inclusif dans le processus révolutionnaire, qui a nécessité une réflexion pour atteindre d’autres niveaux et étapes impliquant une halte d’évaluation et d’organisation, adoptée par le Congrès de la Soummam au mois d’août 1956. Ce Congrès a institué une nouvelle étape dans la lutte du peuple algérien, en instaurant les bases de la Révolution sur plusieurs plans, aussi bien militaire qu’organisationnel, pourtant insuffisants au regard de l’étendue de notre pays et le manque de moyens de communication à cette époque» a-t-il également précisé.

Evoquant la création de l’Etat-major Général de l’Armée de Libération, en 1960, sous la conduite du défunt Président, le Colonel Houari Boumediéne, il a fait observer que «la Révolution s’est renforcée et ses contours organisationnels et stratégiques se sont précisés, notamment à travers la consolidation des composantes et de l’action de l’Armée de Libération Nationale, dans tous les domaines». L'ALN a connu, a-t-il poursuivi, «un saut qualitatif de par la structuration, l’organisation, l’armement, l’approvisionnement, la formation et l’instruction, pour devenir ainsi une organisation développée et homogène, adoptant une doctrine militaire immuable, dont le slogan était celui de la victoire ou la Chahada». Dans cet esprit, il a ajouté que «l'ALN est passée de l’adoption du mode de la guérilla à une nouvelle étape qualitative caractérisée par la centralité de la décision de combat, à travers l’unification des attaques intensives et coordonnées à l’Est, à l’Ouest et à travers tout le territoire national, en utilisant des méthodes militaires développées et la confrontation directe avec l’ennemi, avec des unités organisées et des armes modernes, dont des armes lourdes, qui reflétaient l’évolution de l’Armée de Libération Nationale, ce qui a permis de réaliser des victoires successives sur le colonisateur oppresseur et l’obliger à limiter son occupation à notre pays, à accélérer les négociations et, partant, son retrait, vaincu».

«Durant notre glorieuse Révolution de libération, l'Armée était à l’avant-garde, portant les espoirs et les aspirations de la nation. Elle jouissait de la confiance totale et du soutien aussi bien matériel que moral, pour concrétiser ces espoirs et aspirations. Nous avons dans cette Glorieuse Révolution l'exemple saillant, lorsque l'Armée de la Libération Nationale faisait rempart devant le colonisateur tyrannique, en consentant des sacrifices sans pareil dans l'Histoire, appuyée en cela par la loyauté et la fidélité du peuple qui l’a soutenue, avec détermination et patience. Elle avait ainsi donné la meilleure image de cohésion, de synergie et de solidarité, jusqu'à la concrétisation du rêve sacré de l’affranchissement, de la liberté et de la réédification de l'Etat algérien indépendant», a-t-il en outre rappelé.

• L’ANP a mis en échec tous les plans abjects

Le général de Corps d’Armée a relevé, dans ce contexte, qu’après «le recouvrement de la souveraineté nationale, les ennemis d’hier et d’aujourd’hui ont compris que l’ANP est un prolongement naturel de l’Armée de Libération Nationale, qui a mis en échec leurs plans abjects, ce qui a fait d’elle l’objet de campagnes farouches, à travers des débats et des polémiques menés par des cercles suspects sur le rôle et la place de l’Armée dans la société, notamment après la poursuite de l’ANP de sa remarquable contribution dans l’édification de l’Etat et l’accompagnement de la volonté nationale visant à restaurer la gloire de l’Algérie et à lui donner la place honorable qui lui sied parmi les nations». Rendant hommage aux vaillants chouhada ainsi qu’aux martyrs du devoir national, il a appelé «les générations de l’indépendance à faire preuve d’un raisonnement sain et d’une conduite exemplaire, suivant l’exemple des artisans de l’épopée de Novembre, et de s’attacher aux principes de notre Glorieuse Révolution Nationale qui avaient, hier, libéré l’Algérie». «Ces mêmes principes sont le garant du présent et de l’avenir de notre pays, et c’est une lourde responsabilité qu’il appartient aux enfants de l’Algérie d’assumer avec loyauté et dévouement. Notre patrie, legs des martyrs, demeurera éternellement protégée et au-dessus de toutes les considérations, quelles que soient les circonstances» a-t-il encore appuyé. Notons que ce colloque sur «Le rôle et la place de l’Armée dans la société», a vu la présence du président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, d’un nombre de ministres et de personnalités nationales, de moudjahidine, ainsi que de cadres et de stagiaires de l’ANP et de professeurs et d’étudiants universitaires. Animé par des moudjahidine et des professeurs à travers des interventions mettant la lumière sur le rôle et la place de l’Armée dans la société, le colloque est organisé dans le cadre des festivités commémorant le 65ème anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre. «Un sujet qui a suscité beaucoup d’analyses et de débats, notamment en cette période actuelle, où des milieux tendancieux tentent de priver la société des capacités de ses Forces Armées et de leur contribution, aux côtés des autres institutions, dans l’édification et le développement de l’Etat algérien indépendant et souverain», a tenu à relever le MDN. L’assistance conviée a suivi un film documentaire intitulé :

«Le cœur de l’Algérie et sa vive conscience», produit par l’Etablissement Militaire Central de l’Audiovisuel, avant de suivre un ensemble de conférences de valeur sur le thème du colloque, présentées par des Moudjahidine et des professeurs universitaires et portant sur le rôle et la place de l’Armée dans la société, pour ouvrir ensuite un riche débat.