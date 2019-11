Commentaire : L’emploi, un axe stratégique et prioritaire

L’emploi et la lutte contre le chômage constituent une priorité absolue du gouvernement. Cette question reste au centre des préoccupations et bénéficie d’un traitement et d’un suivi continus des pouvoirs publics.

Le dossier a fait l’objet d’un examen profond cette semaine, lors de la réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre. Les débats ont porté essentiellement sur les volets relatifs au placement des travailleurs et à la médiation dans le secteur de l’emploi. La présentation de l’avant-projet de loi modifiant et complétant la loi No 04-19 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a été l’occasion pour faire le point sur la situation du secteur et opérer des changements au texte proposé allant dans le sens de l’amélioration et de la prise en charge des préoccupations posées. En outre, l’amendement introduit a pour objectif essentiel d’adapter la législation relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi aux dernières évolutions enregistrées dans le secteur économique, et notamment dans le marché du travail. Il s’agit surtout d’apporter plus de souplesse, d’efficacité et de flexibilité dans les procédures et mécanismes de placement et médiation appliqués dans le dispositif de la promotion du secteur de l’emploi et de la lutte contre le chômage, principalement en milieux de jeunes. Ces modifications apportées confirment le caractère stratégique conféré à cet axe important dans la politique de l’État. Les résultats positifs et encourageants réalisés dans le cadre du dispositif de placement des travailleurs, à travers les actions et missions de l’agence de l’emploi, sont constamment mis en relief par les acteurs économiques et les experts en la matière. La politique de la lutte contre le chômage a porté ses fruits, les chiffres annuellement rendus publics confortent cette tendance à la baisse du taux de chômage, grâce à la stratégie mise en place par les autorités et au suivi continu des procédures et actions engagées sur le terrain. Il a été ainsi décidé, sur instructions du Premier ministre, de réduire le délai de traitement des offres d’emplois, en le ramenant à cinq jours, au lieu de la période de 21 jours appliquée actuellement au niveau des structures nationales et locales en charge de cette question. Cette réduction sensible des délais d’étude et de traitement des dossiers est de nature à insuffler une nouvelle dynamique au secteur, et l’accélération de la prise en charge des préoccupations et des besoins des recruteurs et des demandeurs d’emploi.

Après l’examen et l’adoption de l’avant-projet de loi, soumis par le ministre du Travail, des décisions et des mesures encourageantes ont été prises en faveur de plusieurs catégories de jeunes. Intervenant à l’issue des débats sur le dossier emploi, le Premier ministre a annoncé une décision importante en faveur des jeunes diplômés titulaires les contrats de pré-emploi. La décision prise consiste à «régulariser définitivement la situation de cette catégorie, selon un calendrier fixé et pluriannuel, dont les modalités de mise en œuvre seront prises en charge par une commission interministérielle présidée par le ministre du Travail, afin de permettre à cette catégorie de bénéficier de tous ses droits, conformément à un plan d'action qui sera examiné et arrêté lors d'un conseil interministériel et adopté sous quinzaine, lors d'une réunion du gouvernement». Cette importante mesure concerne, il faut le souligner, la catégorie des travailleurs parmi les diplômés qui justifient, notamment d’une expérience professionnelle appréciable, ainsi que de compétences reconnues. La démarche de régularisation décidée et annoncée se fera dans le cadre d’une approche «globale et synchronisée entre la Fonction publique et le secteur économique».

Enfin, il est important de mettre en exergue que cette action de régularisation va se faire avec le concours et la contribution de tous les secteurs et les collectivités, dans un effort collectif et à travers «le renforcement des ponts entre l'administration publique et l'établissement économique». Aussi, cette démarche, préconisée par l’Exécutif, va permettre, à coup sûr, de réhabiliter et de valoriser le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle et lui faire jouer un rôle important dans la promotion de l’emploi, la lutte contre le chômage et le développement économique.

Les décisions et mesures annoncées, à l’issue de l’examen et de l’adoption de cet avant-projet de loi, prouvent une fois de plus l’intérêt et l’attention accordés par les pouvoirs publics aux dossiers de l’emploi, de la lutte contre le chômage et de la promotion des ressources humaines, et la place qu’ils occupent dans la stratégie économique nationale.

M. Oumalek