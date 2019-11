Réunion du Gouvernement : Les secteurs de l'emploi, de la Justice, de l'Intérieur et de l'Habitat au menu

«Le gouvernement a tenu, mercredi, une réunion présidée par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, lors de laquelle il a examiné et débattu d'un avant-projet de loi, de deux projets de décrets présidentiel et exécutif et écouté et examiné trois exposés sur les secteurs de la Justice, de l'Intérieur et de l'Habitat, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.»



Le gouvernement a entamé sa réunion par l'examen et l'adoption d'un avant-projet de loi modifiant et complétant la loi n°04-19 relative au «placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi, présenté par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.»

Cet amendement vise à adapter la législation relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi avec les dernières avancées que connaît le marché du travail dans le but de conférer davantage de flexibilité aux procédures de médiation, améliorer la qualité et l'efficacité du service public en matière d'emploi, à sa tête l'Agence nationale de l'emploi (ANEM), et ce, en application des instructions données par le Premier ministre, dans ce sens, portant réduction des délais de traitement des offres d'emploi de 21 à 5 jours au maximum.

Intervenant au terme de cet exposé, le Premier ministre a salué cette mesure à même de réduire considérablement les délais de traitement des offres et des demandes d'emploi, et ce, en adéquation avec la dynamique économique que s’emploie le gouvernement à insuffler et le développement que connaissent les mécanismes de médiation en termes d'emploi, notamment suite à la généralisation de la numérisation à travers l'application mobile "Wassit".

Régularisation définitive de la situation des titulaires de contrats de «pré-emploi selon un plan d'action progressif»

Evoquant la réalité du secteur de l'emploi en Algérie de façon générale, le Premier ministre a fait savoir que «le gouvernement est déterminé à prendre en charge la situation d'une importante catégorie de nos jeunes diplômés» concernés par les contrats de pré-emploi ayant acquis une expérience professionnelle et des compétences avérées et ayant contribué à l'encadrement et la modernisation du service public, mais se trouvent dans des conditions professionnelles ne correspondant pas à leurs qualifications, et ce, pour une durée allant à dix ans pour certains et quinze pour d’autres. Conscient de "l'importance" de cette préoccupation, le Premier ministre a rappelé avoir donné auparavant des instructions pour la prise en charge des préoccupations de cette catégorie dans le cade d'"une approche globale et synchronisée" entre la fonction publique et le secteur économique.

Selon les résultats préliminaires obtenus à l'issue de l'examen de cette situation et les perspectives prometteuses pour répondre à cette préoccupation, le Premier ministre a décidé ce qui suit : régulariser définitivement la situation de cette catégorie selon un calendrier fixé et pluriannuel dont les modalités de mise en œuvre seront prises en charge par une commission interministérielle présidée par le ministre du Travail afin de permettre à cette catégorie de bénéficier de tous ses droits, conformément à un plan d'action qui sera examiné et arrêté lors d'un Conseil interministériel et adopté sous quinzaine lors d'une réunion du gouvernement.

Cette opération de régularisation doit se faire dans le cadre d'une approche conjuguant les efforts de tous les secteurs et des collectivités locales afin de réhabiliter le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle en tant que mécanisme pour le soutien du secteur économique en premier lieu.

Adoption d'un projet de décret présidentiel portant création d'une agence nationale pour le développement de la numérisation

Le gouvernement a examiné et adopté le projet du décret présidentiel portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale pour le développement de la numérisation, présenté par la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique.

Ce projet intervient pour concrétiser la nouvelle vision du gouvernement dans le domaine du numérique, redynamiser l'activité économique dans les domaines de l'innovation, unifier les vues et mettre en place une stratégie unifiée et globale dans le domaine du numérique et utiliser les technologies de l'information et de la communication à travers la création d'une Agence nationale pour le développement du numérique chargée de l'élaboration, du suivi et de la mise en œuvre de cette stratégie et ce, avec la contribution de tous les départements ministériels, les instances, le secteur économique et la société civile, tout en la dotant d'un conseil scientifique et technique présidé par une personnalité scientifique hautement qualifiée dans ce domaine et avec une composante d'élite nationale parmi les enseignants, les chercheurs universitaires, les responsables des incubateurs et des accélérateurs d'entreprises, les associations, les opérateurs économiques et les start-up.

La création de cette agence intervient également pour consolider les incitations et les facilitations entreprises en faveur de cette catégorie des start-up, notamment dans le projet de loi de finances 2020 ainsi que des recommandations de la rencontre nationale organisée, septembre dernier, au profit des start-up. A l'issue de l'exposé, M. Bedoui s'est félicité de la création de cette agence qui vient couronner les efforts consentis et constitue un grand acquis pour l'Algérie en vue de concrétiser une dynamique visant à développer notre pays dans le domaine de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans tous les secteurs et instances avec le même niveau et suivant la même cadence, permettant ainsi d'ancrer cette culture devenue impérative et source de création des richesses et des postes d'emploi par le développement de l'économie numérique et un critère important pour l'évaluation du degré du progrès des pays.

Des Assises nationales de haut niveau pour l'évaluation du taux de numérisation des établissements et administrations publiques

Le Premier ministre a rappelé que l'expérience de notre pays a démontré l'existence d'une forte volonté chez l'Etat pour généraliser l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, en témoigne le progrès prometteur réalisé par certains secteurs ainsi que l'impact positif qu'elle a sur l'amélioration du service prodigué au citoyen, outre l'intérêt particulier qu'accorde le gouvernement aux initiatives innovantes dans ce domaine.

Afin d'accompagner la création de ce nouveau dispositif gouvernemental, le Premier ministre a décidé la tenue d'Assises nationales de haut niveau, sous sa supervision, consacrées à l'évaluation du taux de numérisation des établissements et administrations publiques, à donner une forte impulsion au lancement de la mise en place de la stratégie nationale dans le domaine de la numérisation, en chargeant la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et de la Numérisation, des préparatifs de ces importantes assises nationales qui seront tenues avant la fin du mois courant, avec la participation élargie de l'ensemble des intervenants au sein des secteurs, organismes et établissements.

Adoption du projet de décret exécutif fixant les missions de l'Agence nationale de l'aviation civile

Le gouvernement a également examiné et adopté un projet de décret exécutif fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence nationale de l'aviation civile, présenté par le ministre des Travaux publics et des Transports.

Le projet de ce texte a pour objectifs de fixer les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence nationale de l'aviation civile, laquelle intervient principalement dans les domaines de réglementation des activités de l'aviation civile, son contrôle et sa supervision.

Au terme de cet exposé, le Premier ministre a loué les efforts consentis pour mettre en œuvre le cadre juridique de cette agence, et s'est félicité de son rôle important, d'autant plus qu'elle est considérée comme l'outil de l'Etat dans le suivi et la mise en œuvre de sa politique dans le domaine de l'aviation civile, ainsi que dans l'élaboration des programmes nationaux de sécurité et sûreté et de facilitations de l'aviation civile.

Cette agence permettra de procéder à des analyses prospectives et des études stratégiques autour de l'évolution de l'aviation civile et de s'adapter aux normes et règles en vigueur au plan international, notamment les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), lesquelles prônent la création d'un dispositif autonome qui veille au respect des normes de sécurité, d'intégrité et de facilitations de l'aviation civile.

Restauration du musée public national "Prison Serkadji"

Par ailleurs, le gouvernement a approuvé le projet de marché en gré à gré simple portant étude et suivi du projet d'aménagement et de restauration du musée public national "Prison Serkadji".

Le projet de ce marché a, pour objectifs, de réaliser une étude et un suivi des travaux d'aménagement et de restauration de la prison Serkadji en vue de la convertir en un musée public national. Cette étude sera concrétisée, avec le concours des techniciens du Bureau d'études public des recherches et des œuvres architecturales, d'historiens, d'académiciens et de témoins ayant vécu cette période coloniale. Cet exposé intervient en complément de l'exposé présenté lors de la réunion du gouvernement, le 10 juillet 2019, et des instructions adressée à l'effet d'installer un Commission interministérielle comprenant des représentants des secteurs de la culture, des moudjahidine et du logement, en vue d'assister le secteur de la justice dans toutes les étapes inhérentes à la restauration du site.