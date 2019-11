El Tarf : Production prévisionnelle de 58.000 quintaux d'olives

Une production prévisionnelle de l'ordre de 58.000 quintaux (q) d'olives, dont 12.500 q d'olives de table, est attendue dans la wilaya d'El-Tarf, où les préparatifs entrant dans le cadre de la campagne de collecte oléicole pour la saison 2018-2019 tirent à leur fin, a indiqué jeudi dernier le directeur local des Services agricoles.

Un total de 6.331 hectares de vergers oléicoles est ciblé par la campagne et 4.500 hectares de la superficie totale sont destinés à la production d'huile d'olive, a précisé M. Kameleddine Benseghir. La cueillette d'olives à travers les vergers oléicoles implantés dans la région, réputée pour ses variétés «rougette» et «chemlel», a été lancée à la fin du mois d'octobre dernier pour se poursuivre jusqu'au mois de décembre, période consacrée à la trituration, a ajouté la même source. Pas moins de 45.600 q d'olives seront orientés à la production prévisionnelle de 6.914 litres d'huile d'olive, a-t-on poursuivi. Signalant une «légère» hausse dans la production oléicole de cette année comparativement à la campagne précédente, marquée par une production de 57.830 q d'olives, dont 12.230 q d'olives de table, le responsable a fait état de l'utilisation de nouvelles techniques pour préserver les oliviers et encourager l'épanouissement de la filière. Plus de 30% de la production oléicole sont écoulées sur le marché local, où les premières olives vertes, dites primeurs, sont proposées depuis quelques jours à la vente, à des prix oscillant entre 150 DA et 250 DA le kg.