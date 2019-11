Salon international de la pêche et de l'aquaculture : Attirer les jeunes investisseurs

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari, a annoncé, jeudi dernier à Oran, que le gouvernement a créé un fonds dédié aux jeunes innovateurs dans le cadre de la loi de finances 2020 pour les encourager à contribuer à la relance de l'économie nationale.

A l'ouverture d'un atelier sur la recherche et l'innovation en matière de développement durable dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture en marge de la 8e édition du Salon international de la pêche et de l'aquaculture (SIPA 2019), M. Omari a fait savoir que le gouvernement a décidé de la création de ce fonds partant d'une conviction de l'intelligence et de la créativité des jeunes, qui nécessitent un accompagnement et des conditions favorables pour contribuer à l'essor économique souhaité.

Le ministre a insisté, dans ce sens, sur une exploitation optimale des compétences jeunes dans le domaine de l'économie bleue pour conférer une valeur ajoutée, en réorganisant les filières d’aquaculture et de pêche créatrices de richesse et d'emploi.

A ce propos, Cherif Omari a affirmé que son département ministériel œuvre à fournir les conditions à même d'attirer des jeunes porteurs de projets et d'innovation nécessitant l'accompagnement par l'université et les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la formation professionnelle pour contribuer au développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture. Ainsi, les efforts sont concentrés sur le raccordement du secteur de la recherche scientifique au réseau de la production et des métiers pour cerner les problèmes qui entravent les producteurs et les entreprises productives, a indiqué le ministre, soulignant que l'Algérie est en tête au niveau africain en matière de production intellectuelle et de recherche. Une place de leader à consolider et à la traduire sur le plan économique.

Le ministre égyptien de l'Agriculture et de Valorisation des sols, Azzedine Aboustite, a déclaré, pour sa part, que l'un des principaux leviers du développement économique en général et de la production agricole en particulier est la mise en adéquation les secteurs de production avec l'innovation et la recherche scientifique exigeant une coopération entre toutes les entités publiques et privées, les universités et les centres de recherche. Il a souligné aussi que le Salon international de la pêche et de l'aquaculture, SIPA 2019 d'Oran, constitue «une occasion pour échanger les expériences et visions et tisser des liens de coopérations entre différentes parties en Algérie et en Egypte. L'atelier a été mis à profit pour présenter des modèles de cinq projets innovants de jeunes devant contribuer au développement du secteur de la pêche et l'aquaculture. A l'occasion, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a exhorté le directeur général du Centre national de recherche et développement de la pêche et de l'aquaculture à accompagner les jeunes pour concrétiser leurs idées. Le huitième Salon international de la pêche et de l'aquaculture (SIPA 2019), qui se tient au Centre des conventions Mohamed-Benahmed d'Oran, regroupe une centaine d'exposants dont 30 étrangers. L'Egypte est invitée d'honneur.

Poisson d'élevage : un prix élevé

en raison des marges bénéficiaires

Le poisson issu de l'aquaculture est proposé au consommateur à des prix «très élevés», en raison des marges bénéficiaires importantes des mandataires, a affirmé, jeudi dernier à Oran, le directeur du développement de l'aquaculture au niveau de la direction générale de la pêche et de l'aquaculture au ministère de tutelle, Oussad Ramdane. «Les mandataires prennent une marge allant jusqu'à 70% du prix d'achat initial», a-t-il souligné, en marge d'un atelier régional sur «l'analyse des chaînes de valeur pour certains produits aquacoles en Méditerranée et en mer Noire», organisé par la Direction générale de la pêche et de l'aquaculture, en collaboration avec la Commission de gestion des pêches en Méditerranée CGPM relevant de la FAO. Cet atelier, mis sur pied en marge de la 8e édition du Salon international de la pêche et de l'aquaculture vise à aborder les problèmes rencontrés en matière de commercialisation des produits issus de l'aquaculture. En Algérie, le principal problème qui entrave la commercialisation des poissons d'élevage, réside dans les marges bénéficiaires importantes que prennent les mandataires et les intermédiaires. «La dorade, cédée par les aquaculteurs à 600 DA le kilo, arrive sur les étals à 1.100 DA», souligne ce responsable, qui considère que cette situation est «inadmissible». «L'aquaculteur fait des investissements et consacre des mois à entretenir les poissons alors que le mandataire ne fait que revendre le produit et gagne, sans effort, autant que l'aquaculteur et parfois plus», a-t-il déploré. Pour lui, la solution serait de réglementer la chaîne de distribution des produits issus de l'aquaculture et de limiter les marges des mandataires et intermédiaires. Des experts nationaux et étrangers des pays membres de la CGPM, notamment la Tunisie, le Maroc, l'Egypte, l'Italie, l'Espagne, la Turquie, Malte, la Croatie, la Grèce et le Monténégro, prennent part à cet atelier. Le programme de cet atelier propose trois sessions portant sur la situation des marchés pour les produits aquacoles, la chaîne de valeur aquacole en Méditerranée et en mer Noire et la cartographie de la chaîne de valeur des produits et la dynamique des prix.

Céréales : le marché à l'abri

des fluctuations des prix

Le ministre a assuré mercredi dernier à Oran que le marché algérien et la demande locale en matière de céréales sont à l'abri face à la hausse des prix du blé dur sur le marché mondial. Dans une déclaration à la presse en marge de l'inauguration de l'unité de stockage des céréales d'une capacité de 30.000 tonnes à Oued Tlélat, Cherif Omari a souligné que la demande locale en céréales est sécurisée à l'ère où le marché mondial en ce produit est perturbé et les prix du blé dur sont élevés. Une production abondante de blés, dur et tendre, a été réalisée en Algérie cette année, soit 60 millions de quintaux dont 25 millions de quintaux collectés, ce qui assure une aise en ce qui concerne le blé dur et encourage le gouvernement, sur instructions du Premier ministre, Noureddine Bedoui, à accélérer le rythme de réalisation des unités de stockage de céréales au niveau national avant le début de la saison moisson-battage de 2020, a déclaré le ministre. Le ministre a qualifié le dock silo de 30.000 tonnes de Oued Tlélat de «nouvel acquis» pour renforcer les capacités nationales de stockage de céréales.

Le directeur général de l'Office algérien interprofessionnel des céréales, Chahda Abderrahmane, a fait part, quant à lui, de la réalisation au niveau national de neuf structures pour le stockage des céréales d'une capacité de 3,5 millions de quintaux et de 16 autres d'une capacité global de 2 millions de quintaux en cours de construction, en attendant le choix des entreprises chargées de la réalisation de 14 autres structures de 4,2 millions de quintaux. Il existe un autre programme en perspective pour la réalisation de 100 unités de proximité de stockage de céréales de 5 millions de quintaux dans les zones de production non couvertes par des points de collecte dans les Hauts plateaux et au Sud du pays.

Ce projet est actuellement à l'étude, a-t-on fait savoir.