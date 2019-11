Dossiers de recours : Le Conseil constitutionnel validera la liste définitive, aujourd’hui

C’est aujourd’hui, ou au plus tard demain, que le Conseil constitutionnel devrait rendre publiques ses décisions concernant les recours déposés par les postulants et la validation de la liste définitive des candidats retenus pour la présidentielle du 12 décembre prochain.

Le Conseil constitutionnel avait reçu mardi dernier, les dossiers de recours de neuf postulants à l’élection présidentielle, dont la candidature avait été rejetée par l’Autorité Indépendante des élections (ANIE), faute notamment de parrainage populaire suffisant.

Au cours de la même semaine, soit samedi, dernier, l’ANIE a annoncé, avoir retenu cinq des 23 candidatures au scrutin présidentiel. Le principal motif du rejet est le nombre insuffisant de parrainages ou celui du nombre de wilayas requis.

En effet, le candidat à l’élection présidentielle doit, selon la loi électorale, présenter une liste comportant cinquante mille (50.000) signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas. Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1.200.

La liste des candidats, dont la candidature a été acceptée, se limite aux deux anciens chefs de gouvernement, Ali Benflis et Abdelmadjid Tebboune, à Abdelaziz Belaïd, le leader du Front El Moustakbal, à Azzedine Mihoubi, secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), et à Abdelkader Bengrina, président du Mouvement El Bina. Selon la délibération du 17 octobre 2019 modifiant et complétant le règlement du 12 mai 2019 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, parue dans le Journal officiel n°65, l’article 48 (modifié) dispose que «le Conseil constitutionnel reçoit les décisions de l’Autorité nationale indépendante des élections relatives aux candidatures, accompagnées des dossiers de candidats, dans les vingt-quatre heures suivant la date de l’annonce de ces décisions. Elles sont déposées auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel contre récépissé».

L’article 49 dispose que «le candidat à l’élection du président de la République a le droit, en cas de rejet de sa candidature par l’Autorité nationale indépendante des élections, de formuler un recours par le dépôt d’une requête motivée au greffe du Conseil constitutionnel dans le délai fixé par la loi organique relative au régime électoral». Le même article ajoute que «le président du Conseil constitutionnel désigne, parmi les membres du Conseil, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner les recours et de présenter des rapports et des projets de décisions y afférents».

Par ailleurs, et selon l’article 50, le Conseil constitutionnel devra «se prononce sur les recours par des décisions notifiées immédiatement aux requérants». En cas de recevabilité des recours, le Conseil constitutionnel inscrit le candidat requérant, sur la liste définitive des candidats à l’élection du président de la République».

Dans le même sillage, l’article 141 du code électoral, stipule que les recours contre les décisions de l’Autorité indépendante des élections se font, dans un délai de 48 heures après l’annonce de son verdict auprès du Conseil constitutionnel.

Toujours selon le même article, et après l’étude des recours dans un délai de sept jours, le Conseil constitutionnel rendra publique sa décision. «La liste définitive des candidats au scrutin présidentiel sera publiée dans le Journal officiel et ne pourra pas être révoquée».

Tahar Kaïdi