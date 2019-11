En prévision de la campagne électorale

Les cadres de l’Anie ont tenu, mercredi dernier, une première réunion de concertation avec les représentants de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav).

Les préparatifs de la campagne électorale fixée au 17 novembre s’intensifient au siège de l’Autorité indépendante des élections (Anie), au Palais des Nations du Club des Pins. Le rythme des réunions s’accélère entre les cadres de l’Anie et les différentes parties concernées de près où de loin par cet événement qui aura à marquer l’actualité politique dans les jours à venir, et ce, jusqu’au jour du scrutin présidentiel du 12 décembre.

A cela s’ajoute une stratégie de coordination des efforts en passe d’être mise en place entre les membres de l’Autorité siégeant à Alger et ses délégués à travers les 48 wilayas, dans le but évident de réussir une campagne électorale saine, respectant les règles d’éthique et les principes d’équité pour les candidats qui seront définitivement retenus par le Conseil constitutionnel après l’examen des 9 recours des postulants dont les dossiers de candidature ont été rejetés, par l’Anie. A ce propos, la décision irrévocable et sans appel du Conseil constitutionnel est attendue au plus tard mardi prochain.

Dans cette perspective, l’Anie se penche déjà sur la question de la répartition des passages des candidats en lice sur les médias lourds. En ce sens, une première réunion de travail à huis clos entre ses membres et les représentants de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav) a eu lieu mercredi dernier au Palais des Nations. Il a été effectivement question des modalités liées au passage des candidats ou de leur représentants au sein des médias publics (Télévision et Radio nationales), mais aussi de l’éventualité d’inclure les chaînes de télévision privées disposant d’un ancrage légal dans cette opération. L’on apprendra que les cadres de l’Anie ayant pris part à cette réunion ont surtout insisté sur la nécessité de rendre cette opération attractive auprès du grand public, empreinte d’un cachet de renouveau comparativement aux précédentes expériences en la matière.

Dans cette optique, il a été mis l’accent autant sur le contenu à diffuser dans les médias — dans le respect absolu des règles d’éthique, de la pratique politique, du profil des intervenants — que sur la programmation des horaires qui leur seront consacrés. Au chapitre de la sensibilisation des électeurs afin de consacrer un taux de participation respectable, une autre réunion est prévue demain avec des représentants des médias publics. Son ordre du jour porte sur l’élaboration d’un plan d’action commun visant à susciter plus d’intérêt de la part des citoyens en vue d’une participation massive des électeurs. Dans la même journée du dimanche, il est aussi prévu, au siège de l’Anie, une présentation du fichier électorale électronique qui, selon son vice-président M. Abdelhafid Milat, est assaini à 100%. «Ce fichier est fin prêt et mis à jour pour la première fois en Algérie», avait en effet soutenu le même responsable lors de son passage, la semaine dernière au Forum d’El Moudjahid. Il précisera également que «le fichier national électoral ne contient pas de grands changements concernant la composante du corps électoral, mais plutôt de simple changements relatifs aux noms radiés, aux citoyens ayant changé de lieu de résidence et aux nouveaux inscrits».

Il avait aussi fait part d’une charte d’éthique de la campagne électorale qui devra être signée prochainement par les candidats et les représentants des médias, ajoutant que cette charte, qui «ne peut prévaloir sur la loi relative au régime électoral et la Constitution, prévoit les règles régissant le processus électoral et empêchant les agissements susceptibles d’attenter à la régularité du scrutin, outre la garantie de l’égalité entre candidats».

Il s’agit «d’un engagement moral du candidat envers le peuple», a-t-il dit, ajoutant que «tous les candidats ont reçu une copie et approuvé toutes ses clauses visant une élection transparente et régulière».

Karim Aoudia