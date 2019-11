Matériel médical : Acquisition prévue de six scanners

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière vient de lancer un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales portant acquisition de six scanners, en lot unique, au profit de plusieurs établissements publics de santé de proximité (EPSP).

Une fois l’appel d’offres paru, entre autres, sur El Moudjahid, il sera déclaré fructueux. Le département de Miraoui prévoit de doter les EPSP des wilayas de Bechar, Tébessa, Alger, Tindouf et Ghardaïa de ce type d’équipement ô combien important et indispensable dans le traitement des maladies. Quatre sur les six scanners seront affectés pour les trois wilayas du Sud en lice dans cet appel d’offres. Il est également noté l'impératif de doter les hôpitaux de moyens matériels « nécessaires » pour répondre d’une façon « efficace » et « qualitative » aux besoins des populations.

Cet appel d’offres s’adresse aux opérateurs nationaux fabricants, importateurs de matériel médical, ayant un agrément d’importation d’équipements médicaux délivré par le ministère de la Santé, justifiant les conditions d’éligibilité telles que les capacités professionnelle, financière et technique.

Les soumissionnaires intéressés par cet appel d’offres peuvent désormais retirer le cahier des charges contre une somme d’argent auprès du régisseur du ministère de tutelle. Les offres doivent comporter un dossier de candidature comportant une offre technique et une offre financière.

La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours à compter de la première parution du présent appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant la période de préparation des offres augmentée de trois mois. Dans le cas de l’entreprise attributaire du marché, le délai de la validité de l’offre est prolongé systématiquement d’un mois supplémentaire. Les offres doivent être déposées le dernier jour de la durée de préparation des offres.

Pour rappel, plus de 110 millions de dinars ont été mobilisés par les pouvoirs publics pour l’acquisition de matériel biomédical moderne au profit du secteur de la santé dans la wilaya de Ghardaïa. Un financement qui a permis d’acquérir quatre appareils à rayons X numérisés, destinés aux hôpitaux de Metlili et d’El Ménéa et aux polycliniques de Zelfana et Theniet El Makhzen, ainsi que trois appareils à rayons X classiques pour les polycliniques de Hassi El Gara, El Ménéa et la zone urbaine de Hadj Messaoud.

Il est utile de préciser que le volume d’importations de l’Algérie en matière d’équipement médical durant les cinq dernières années est de 4 milliards de dollars. Aussi, l’hôpital de 240 lits en cours de réalisation à Touggourt (160 km nord d’Ouargla) qui sera doté d’un service des brûlés, et qui a déjà bénéficié d'une opération portant sur l'acquisition de la première tranche d'équipements médicaux, est appelé à renforcer les prestations médicales et à soulager l’établissement public hospitalier (EPH) de Touggourt qui n’arrive plus à faire face au nombre important de patients, issus de cette grande agglomération urbaine ainsi que des régions limitrophes.

Lors du Conseil du gouvernement du 24 juillet dernier, le Premier ministre a affirmé l'importance que revêt le dossier de la prise en charge sanitaire des citoyens dans ces régions mettant l'accent sur l'impératif de redoubler d'efforts et la nécessité de la mobilisation de tous en vue d'élever leur niveau et leur qualification en faveur des citoyens, peut importe l'endroit où ils se trouvent, tel un engagement irrévocable.

Mohamed Mendaci